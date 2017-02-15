泰國清萊車禍 九死三傷中廣新聞網 (2017-02-15 22:10)
泰國南部觀光勝地清萊，周三發生車禍，造成9人死亡，3人受傷。
報導說，這起車禍是因為一輛機車突然竄到一輛卡車前面，卡車翻車，撞上迎面而來的轎車和箱型車。這起車禍造成兩名司機跟7名乘客總共9人死亡，3人受傷。
根據界衛生組織統計，泰國是利比亞之外，全球車禍第二多的國家。世衛組織說，泰國平均每年有兩萬4237人死於車禍。
（圖片取自網路）
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