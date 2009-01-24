金正男馬國遭毒殺 傳北韓女特工下手公視 (2017-02-15 00:00)
馬來西亞警方證實,北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，前天在馬來西亞的吉隆坡機場，遭到毒殺，兇手可能是北韓女特工，不過確切死因還在調查當中。金正男是金正日的長子，一度被視為北韓繼承人，在金正恩上台後便流亡海外，並多次公開批評北韓政權。這也是繼2013年，金正恩的姑父張成澤被處決後，北韓領導人家庭成員再度遭到殺害的事件。
馬來西亞警方高層14號證實, 北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，13號上午在馬來西亞遭到毒殺.警方表示，金正男在吉隆坡機場，遭到不明女子「蓋布袋」；雙眼刺痛的金正男還向機場職員求助，但在前往醫院途中身亡；他生前可能遭到毒物潑灑，或是毒針注射，但確切死因還有待進一步解剖釐清。不願具名的南韓官員向媒體透露，兇手應該是兩名北韓女特工，一名負責暗殺、一名負責接風。
==北韓前領導人金正日長子 金正男(2009.1.24)==
按規定 不應討論我父親的健康狀況
即便我掌握消息 也不會透露
沒有人確切知道繼承人是誰
我父親會自己做出決定
今年46歲的金正男,是金正日的長子，一度被視為北韓繼承人；在2012年金正恩上台後，便流亡海外，在中國、澳門、馬來西亞與新加坡之間往返。他曾多次公開批評北韓政權、談論改革開放。這也是繼2013年，金正恩的姑父張成澤被處決後，北韓領導人家庭成員再度遭到殺害的事件。
==英國里茲大學南韓議題榮譽研究員 佛斯特卡特==
他(金正恩)的姑父張成澤
曾經扶持他繼位
在2013年還是被扣上
意圖謀反等罪名處決
可以理解 姑父被視為威脅
但金正男(被殺)讓我很驚訝
也許是(金正恩)身居高位
寢食難安吧
南韓媒體已經盛傳金正男遇害，不過，南韓外交部表示，無法確認報導屬實，相關情治單位也沒有評論。
記者 邱偉淳 報導
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