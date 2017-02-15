江蘇哈士奇上演越獄 輕鬆打開獸籠脫逃公視 (2017-02-15 00:00)
中國江蘇一家動物醫院，居然有一頭哈士奇犬落跑，輕鬆突破連人類都覺得無法輕易打開的獸籠。
監視器畫面顯示，這頭哈士奇犬，靈巧地用舌頭跟牙齒，輕輕鬆鬆就把破門脫逃。但看在專家眼中，這個獸籠的設計，連人類都要花點力氣才開得了。
==動物醫院院長==
人的話得把這栓子拉到最上面
再用點技巧把它彎過去
才能打開
我們做這行業6 7年了
從來沒看過這種狗
可以輕而易舉的打開這種籠子
突破第一道障礙之後，哈士奇接著挑戰第二道關卡，不過由於房間的門是電子鎖，得按密碼才開得了，挑戰失敗的哈士奇，還是不死心，動用蠻力把門板啃碎，嚇壞了關在附近籠子裏頭的貓。一反哈士奇給人傻氣只會賣萌的印象。
==動物醫院院長==
哈士奇被稱為雪橇三傻之一
而且是大傻 是最笨的一種
一般牠沒有這麼高的智商
這隻狗不僅自己要脫逃，似乎還想發揮俠義精神，帶著另外兩隻狗一起溜出去。不過最終越獄失敗，被關進了更牢固的籠子，以示懲罰，而且外頭還由兇猛的西藏獒犬看守，嚴防牠再度脫逃。
記者 陳秋玫 報導
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