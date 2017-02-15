美國白宮國安顧問佛林上任前，與俄羅斯駐美大使基斯利亞克通電話，討論歐巴馬政府對俄新制裁方案的風波。白宮強調，佛林辭職的原因不是因為涉及「不法」，而是因為「信任」



美國總統川普的國家安全顧問佛林，被指控上任前與俄羅斯駐美大使基斯利亞克，討論美國政府對俄國新制裁方案的內容，涉嫌違反羅根法，也就是禁止美國公民與外國政府就雙方間的爭端進行交涉。對此，白宮發言人史派瑟14號強調，佛林辭職的原因不是因為涉及「不法」，而是因為「信任」因素。



==美國白宮發言人 史派瑟==

總統非常關切佛林將軍誤導了

副總統與其它人

他同時也非常關切國家安全顧問

這個職位涉及的敏感議題

像是中國北韓中東



史派瑟還表示川普早在好幾個星期前，就已經知道佛林與俄方的不當通聯。美國媒體最新掌握到的消息，川普早在一月二十六號就從司法部得知佛林可能是俄國勒索的目標，而副總統彭斯卻是在二月九號才知道自己被佛林誤導，換言之川普早潘斯兩個星期就知道佛林的作為，為什麼會拖了三個星期才處理，國會方面不光是民主黨就連共和黨高層也表示有必要深入調查。



==美國參院多數黨領袖 麥康納==

情報委員會已經在調查

俄國人涉入我們選舉一事

如參議員布朗特所指出的

他們極有可能也調查這個新插曲

對此他們有廣泛的管轄權

任何問題攸關總統為什麼這麼做

他做了些什麼都和白宮直接相關



更啟人疑竇的是佛林上任短短24天辭職下台的消息傳出後，俄國國會方面還發聲明表達對佛林的支持與不捨。



==美利堅大學國安學者 班薩海爾==

川普總統就任以來

政策制定過程是極度混亂

也是前所未見的



==俄羅斯政治分析家 鮑諾夫==

(佛林下台)對反川普陣營的美國精英來說

這或許是法院

禁止川普移民令之後最大的勝利



王蕙文 報導