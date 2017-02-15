日本戰機攔截次數創紀錄 超越冷戰時代公視 (2017-02-15 00:00)
日本防衛省統計，去年四月開始，到上個月底，日本為了防止領空遭到侵略，航空自衛隊緊急升空攔截次數，超過了一千次，其中有7成，是為了應對中國軍機。
緊急防備鈴響，自衛隊員迅速爬上戰鬥機，急速升空戒備。從去年4月開始，到今年一月底，日本防衛省統計，為了防止不明國籍的戰機侵入日本領空，短短10個月，自衛隊戰鬥機緊急升空次數，超過一千次，比冷戰時期的一年944次還多，創下日本有史以來，最多次緊急升空紀錄。
==聲音來源 NHK主播 和久田麻由子==
冷戰時期 (戰機緊急升空)多半
是為了應對舊蘇聯的軍機
但現在急增需應對的 是中國軍機
日本媒體報導，去年12月開始，中國解放軍海軍的航空母艦，首次由東海往太平洋行駛。同時中國軍機也在空中，頻繁的來往活動，並且首次穿越沖繩本島跟宮古島兩島之間的領空。對此，中國則是指控，日本2架自衛隊戰機，突然近距離接近中國軍機，妨礙飛行外，還發射干擾彈。但日本卻否認這個指控。
據了解，中國跟日本從2008年開始，就曾經為了避免兩國在海上或領空，發生偶發性的衝突，協議要建立管道連絡，並在緊急時能以電話專線方式處理。但9年來，協議遲遲沒有定案。
==前航空自衛隊將官 永岩俊道==
並不是只為了解決在最前線的
戰機同僚們的衝突
也要防止國家與國家間
演變成可能會發生的戰爭
冷靜的管理
讓不恰當的強制行動不再發生
這是要由高層階級進行協議
非常重要的事
儘管2012年，日本將釣魚台收歸國有，引發中國不滿，協議一度中斷2年半，但2015年，雙方對連絡與通知熱線等內容，再度展開協議。防衛省也表示，將會持續分析中國軍機目的，並持續警戒、監視對方動態。
記者 陳詩童 報導
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