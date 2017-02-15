牙買加閃電"波特" 獲頒勞倫斯體育獎公視 (2017-02-15 00:00)
去年里約奧運田徑場上風光摘下三金的牙買加【閃電】波特，獲頒2017勞倫斯體育獎，有意在今年退休的他，說今年是為粉絲而跑；。
牙馬加短跑名將閃電波特在西洋情人節這一天，出席在摩納哥舉辦的勞倫斯體育獎，他獲頒最佳男運動員，原本打算今年退休，並致力於自己的慈善工作，並踢踢足球，享受退休生活，但現在，這些計畫要延後了。
==牙買加短跑名將 波特==
我想退休但粉絲好像在說
"不 我們還有好多人
沒看過你比賽"
而我則是
"好吧 我們就給粉絲們多看些
我的比賽吧"
這也是為什麼我今年
還一直在參加比賽的原因
去年美國職棒芝加哥小熊終於拿下等待了108年之後的世界大賽冠軍，而全隊今天首度來到亞利桑那集合，準備春訓及熱身賽，迎接四月二號開打的新球季。
==芝加哥小熊總教練 喬麥登==
你們要避免自滿的心態
也別認為已經做到就可以鬆懈
美國司法部將向前自由車手阿姆斯壯並求償一億美元，因為他在2000年到2004年效力美國郵政車隊期間，接受車隊3230萬美元、相當於台幣9億9000萬的贊助金，但這位擁有環法自由車賽七冠頭銜的車手2012年藥檢未過遭終身禁賽，2013年坦承使用禁藥，美國司法部調查後認為阿姆斯壯的行為已經讓政府蒙羞。
記者 黃韻玲 報導
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