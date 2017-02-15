台東縣垃圾堆積成山的問題。台東環保局打算從3月1號實施「減塑計畫」，減少垃圾量，要求商家不得免費提供消費者塑膠袋和塑膠包裝材料。不過無法可罰，只能勸導業者和民眾配合。



一般消費者到傳統市場買菜，菜攤、肉販經常一包包的塑膠袋包好菜交給消費者，幾乎看不到民眾拿購物袋來買菜，塑膠袋和塑膠包裝在市場的流通量非常大。



==肉販 王小姐==

沒有塑膠袋

你要叫他用手拿回去嗎



==民眾 張小姐==

塑膠袋我很少跟人家索取

我都買購物袋



來到台東市垃圾掩埋場，堆了3層樓高的垃圾，看過去都是一包包塑膠袋，像是一座塑膠小山，垃圾中含塑化物的情況很嚴重。



==台東縣環保局長 謝清泉==

我們台東一年產出的垃圾量

大概有8萬8千噸

從採樣分析裡面

含塑膠類的大概佔了11.8%



台東縣環保局說，如果少了這1成多、1萬多噸塑膠垃圾，縣內的7座掩埋場還可以延長使用1年左右，因此環保局今年要實施「減塑」計畫，要求業者不能再免費提供塑膠袋給消費者，垃圾袋也要改用透明環保材料。原本計畫要訂定相關罰責，但抵觸中央法規，目前只能道德勸說。



==民眾 羅小姐==

（如果我們推動減塑的話)

（你會自己想帶購物袋來買東西嗎）

會 同意



==台東縣環保局長 謝清泉==

明年法規面正式通過的時候

就會有罰則



台東縣環保局說，台東縣3月1號起全面執行減塑，要求各鄉鎮加強稽查勸導，一旦明年廢棄物清理法修法通過相關罰責，台東縣民就可以馬上適應接軌。



記者 章明哲 台東報導