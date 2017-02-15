林聰賢籲冬天不養禽 業者質疑配套何在公視 (2017-02-15 00:00)
為了防止禽流感，農委會主委林聰賢昨天表示，要輔導養禽業者冬天不養禽，此話一出，引發業者質疑沒配套措施，不過，屏東縣農業處則幫忙緩頰，同時從今天起，設置車輛檢疫消毒站，加強防疫。
防疫人員全副武裝，在化製廠外，針對所有運輸車輛檢疫消毒，就連車底、以及車內腳踏墊都不能馬虎，通通必須接受消毒，取得檢疫證明書。
如此嚴陣以待，因為屏東縣4家化製場，接受來自全台的死廢禽畜屍體，隨著禽流感疫情延燒，農業處提高戒備。
==屏東縣農業處長 黃國榮==
確保說整個疫情
能夠在縣境內能夠得到控制
不會因為車輛運輸移動過程當中
有疫情散播的可能性
不過，為了防堵疫情，新任農委會主委林聰賢表示，要輔導養禽業者冬天不養禽，引發業者質疑，要求先提出配套措施。
==蛋商公會理事長 楊文乾==
這個是天方夜譚
這個政策講的是有點離譜
光講說叫人家停養
停養你要有配套措施出來才行
你叫這些農民怎樣去生計
==屏東縣農業處長 黃國榮==
主委應該是站在整個防疫角度上
來做出一些全盤性的考量
我相信說農委會一定做出完整的配套
和相關的措施
業者擔心，生計受到衝擊，地方農業單位則是幫忙緩頰，認為農委會將提出完整配套，同時提醒養禽業，多採取非開放式飼養，加強人車管控，才能防止不時發生的禽流感疫情。
記者 屏東報導
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