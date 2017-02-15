















為了防止禽流感，農委會主委林聰賢昨天表示，要輔導養禽業者冬天不養禽，此話一出，引發業者質疑沒配套措施，不過，屏東縣農業處則幫忙緩頰，同時從今天起，設置車輛檢疫消毒站，加強防疫。防疫人員全副武裝，在化製廠外，針對所有運輸車輛檢疫消毒，就連車底、以及車內腳踏墊都不能馬虎，通通必須接受消毒，取得檢疫證明書。如此嚴陣以待，因為屏東縣4家化製場，接受來自全台的死廢禽畜屍體，隨著禽流感疫情延燒，農業處提高戒備。==屏東縣農業處長 黃國榮==確保說整個疫情能夠在縣境內能夠得到控制不會因為車輛運輸移動過程當中有疫情散播的可能性不過，為了防堵疫情，新任農委會主委林聰賢表示，要輔導養禽業者冬天不養禽，引發業者質疑，要求先提出配套措施。==蛋商公會理事長 楊文乾==這個是天方夜譚這個政策講的是有點離譜光講說叫人家停養停養你要有配套措施出來才行你叫這些農民怎樣去生計==屏東縣農業處長 黃國榮==主委應該是站在整個防疫角度上來做出一些全盤性的考量我相信說農委會一定做出完整的配套和相關的措施業者擔心，生計受到衝擊，地方農業單位則是幫忙緩頰，認為農委會將提出完整配套，同時提醒養禽業，多採取非開放式飼養，加強人車管控，才能防止不時發生的禽流感疫情。記者 屏東報導