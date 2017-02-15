















將近200年歷史的國定古蹟高雄市左營舊城，巡查人員在西門段發現，短短50多公尺的城牆竟然被打了7百多發漆彈，到處都是綠綠白白的漆，地上也都是塑膠彈殼，高雄市政府文化局已經報警追查斑駁的清代城牆，上頭多了一坨一坨的漆，密密麻麻，正規劃進行修復的國定古蹟高雄左營舊城西門段，文史團體巡查人員前天來巡邏，卻發現有人利用假日來打漆彈，破壞國定古蹟。==高雄市舊城文化協會理事長 郭吉清==發現大概在上個星期六的時候大概有20幾個玩漆彈的朋友就一整天在這邊玩漆彈那我們在現場裡面的城牆我們數一數大概有700多個彈痕不只牆上的漆，地上也疑留很多塑膠彈殼，讓文史團體看了很痛心，趕緊上網比對這兩天有到附近活動的漆彈團體，果然找到可能的嫌犯，高雄市文化局隨即報警追查。==高雄市文化局副局長 林尚瑛==管理單位是國防部我們會跟國防部積極協調管理維護的事宜但是在我們高雄市的見城計劃裡頭其實這一區我們目前是希望都市計劃容積移轉的方式來取得土地的產權左營舊城有將近200年歷史，西門段位在眷村裡，文化局正在向軍方取得土地保留。幸好這些漆可以水洗，上午已經派員清理，文化局強調，相關人等將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，還可併科50萬元以上，2千萬元以下罰鍰。記者 王介村 許政俊 高雄報導