興建國立原住民族博物館 花蓮全力爭取公視 (2017-02-15 00:00)
要設國立原住民族博物館，目前正有八個縣市在爭取，而擁有原住民人口數最多的花蓮，是盡全力爭取，希望博物館能夠在花蓮秀林
原本在馬政府時期要興建在新北市的國立原住民博物館，但因考量脫離原鄉後將喪失其意義，在新政府決定重新選址後，包括新北市、桃園、新竹、苗栗、高雄、屏東、以及花蓮和宜蘭都在積極爭取，花蓮縣政府則是喊出花蓮是原民最多的故鄉，光是部落就有207個，每年祭典超過200場。
==花蓮縣長 傅崐萁==
花蓮是確確實實
人數(原住民)最多 佔有比例也最高
願意全力的來 讓台灣千年
我們的部落 以及各部族的文化
能夠在這裡代代相傳
至於原博館地點，花蓮縣政府則是計畫在荒廢多年的秀林鄉水源村東方夏威夷興建，高達22公頃的場域曾是專門表演原住民舞蹈的場所，附近還有太魯閣族、阿美族和撒奇萊雅族部落，民眾認為這裡擁有豐富的族群和相關產業，可以讓博物館經營長久。
==花蓮縣議員 許淑銀==
我想博物館它一定要是活的
它不是死的 那博物館
設在我們花蓮整個族群的
這樣的基地當中
那才是全世界最美的地方
原民會選址委員對於花蓮縣府所提出的報告，基本上都感到認同，但對於公共運輸、藝術、人文深度，則是希望能夠再加強。
==國立原住民博物館選址委員 李莉莎==
我們這個基地 確實是很棒的地方
而且將來一定會成為
一個活的博物館 但是你們也
我一直看到你們也招牌寫著是
準備好了 準備好了
那我相信你們很有信心
因為還有其它八縣市也在爭取，花蓮是評選委員勘查的最後一個縣市，委員們將把各地勘查資料帶回原民會討論，近期內會公佈選址結果。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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