















要設國立原住民族博物館，目前正有八個縣市在爭取，而擁有原住民人口數最多的花蓮，是盡全力爭取，希望博物館能夠在花蓮秀林原本在馬政府時期要興建在新北市的國立原住民博物館，但因考量脫離原鄉後將喪失其意義，在新政府決定重新選址後，包括新北市、桃園、新竹、苗栗、高雄、屏東、以及花蓮和宜蘭都在積極爭取，花蓮縣政府則是喊出花蓮是原民最多的故鄉，光是部落就有207個，每年祭典超過200場。==花蓮縣長 傅崐萁==花蓮是確確實實人數(原住民)最多 佔有比例也最高願意全力的來 讓台灣千年我們的部落 以及各部族的文化能夠在這裡代代相傳至於原博館地點，花蓮縣政府則是計畫在荒廢多年的秀林鄉水源村東方夏威夷興建，高達22公頃的場域曾是專門表演原住民舞蹈的場所，附近還有太魯閣族、阿美族和撒奇萊雅族部落，民眾認為這裡擁有豐富的族群和相關產業，可以讓博物館經營長久。==花蓮縣議員 許淑銀==我想博物館它一定要是活的它不是死的 那博物館設在我們花蓮整個族群的這樣的基地當中那才是全世界最美的地方原民會選址委員對於花蓮縣府所提出的報告，基本上都感到認同，但對於公共運輸、藝術、人文深度，則是希望能夠再加強。==國立原住民博物館選址委員 李莉莎==我們這個基地 確實是很棒的地方而且將來一定會成為一個活的博物館 但是你們也我一直看到你們也招牌寫著是準備好了 準備好了那我相信你們很有信心因為還有其它八縣市也在爭取，花蓮是評選委員勘查的最後一個縣市，委員們將把各地勘查資料帶回原民會討論，近期內會公佈選址結果。記者 溫嘉楷 花蓮報導