















原民會昨天公布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來財團如果要在傳統領域上的公有土地開發，必須先經過部落同意。總統蔡英文去年8月，向原住民族道歉，宣示將公告原住民傳統領域土地，原民會昨天發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，新辦法規範到傳統領域上，關於公有土地的開發部分，財團如果要進行開發，必須經過部落同意。==原民會主委 Icyang Parod==這個劃設辦法 主要的重點是在保障原住民未來在重大開發裡面有一個諮商同意的權益不過，新辦法排除私有土地的部分，引來原住民團體的批評，批評是矮化原住民主權。==原住民青年陣線成員 Lisin Tipus==他把私有土地排除在外面等於是說部落這個集體權的部分會被忽視 因為他 等於是說我們目前 在部落傳統領域其實包含有一些 就是私人土地嘛立委認為，新法是一個折衷的辦法，未來還是需要處理到私有土地的部分，不然傳統領域的規劃，會顯得支離破碎。==國民黨立委 廖國棟==原則上 他當中有很多是折衷或者是妥協啦==民進黨立委 Kolas Yotaka==政府應該用公資源來徵收人民的土地把土地買回來 變成公有地之後政府再把土地還給原住民對此，原民會強調，私有土地屬於原住民個人，劃入傳統領域，使用土地須經集體同意，會和憲法保障個人財產的原則產生衝突，執行上也有困難。記者 陳佳鑫 陳昌維 台北報導