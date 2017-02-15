原民土地劃設辦法公布 開發公地需經同意公視 (2017-02-15 00:00)
原民會昨天公布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來財團如果要在傳統領域上的公有土地開發，必須先經過部落同意。
總統蔡英文去年8月，向原住民族道歉，宣示將公告原住民傳統領域土地，原民會昨天發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，新辦法規範到傳統領域上，關於公有土地的開發部分，財團如果要進行開發，必須經過部落同意。
==原民會主委 Icyang Parod==
這個劃設辦法 主要的重點是在
保障原住民未來在重大開發裡面
有一個諮商同意的權益
不過，新辦法排除私有土地的部分，引來原住民團體的批評，批評是矮化原住民主權。
==原住民青年陣線成員 Lisin Tipus==
他把私有土地排除在外面
等於是說部落這個集體權的部分
會被忽視 因為他 等於是說
我們目前 在部落傳統領域
其實包含有一些 就是私人土地嘛
立委認為，新法是一個折衷的辦法，未來還是需要處理到私有土地的部分，不然傳統領域的規劃，會顯得支離破碎。
==國民黨立委 廖國棟==
原則上 他當中有很多是折衷
或者是妥協啦
==民進黨立委 Kolas Yotaka==
政府應該用公資源
來徵收人民的土地
把土地買回來 變成公有地之後
政府再把土地還給原住民
對此，原民會強調，私有土地屬於原住民個人，劃入傳統領域，使用土地須經集體同意，會和憲法保障個人財產的原則產生衝突，執行上也有困難。
記者 陳佳鑫 陳昌維 台北報導
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