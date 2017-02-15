















前中研院長翁啟惠捲入浩鼎弊案，被檢方認定涉犯貪汙罪起訴，今天士林地院首度開庭，翁啟惠親自上陣，為自己辯駁，他提出三大論點，來否認所有犯行，批檢方，沒有證據就輕率起訴，已經重傷他的名譽。卸下中研院長職務的翁啟惠，捲入浩鼎弊案，被檢方依貪汙罪嫌起訴，全案今天首度開庭，翁啟惠在律師團陪同下，有備而來，他在庭上為自己辯駁，堅持無罪，更批評檢方沒有證據，就斷章起率、輕率起訴，讓他無法接受。==前中研院長 翁啟惠==絕對沒有做任何不法的事情也從來沒有這個念頭我看了起訴書之後感到非常震驚跟憤怒同樣被列為被告，還有翁啟惠30多年的好友-前浩鼎公司董事長張念慈，兩人在庭上的立場一致，都是提出三大論點，先聲稱中研院技術移轉的決策，是掌握在副院長手中，並非院長的能夠干涉，至於，檢方以一封電子郵件，認定翁啟惠和張念慈有以浩鼎股票做期約賄賂，委任律師則辯稱，信的內容，根本不是在討論浩鼎股票，一一列出理由，翁啟惠要證明自己絕無犯罪嫌疑，向法官爭取解除限制出境。==前中研院長 翁啟惠==捍衛自己的清白都來不及了怎麼的逃亡了假如我有這種念頭的話以我在全世界 學術界都知道我這等於是自殺的一種行為在全世界幾乎沒有辦法容身面對翁啟惠和張念慈的供詞，檢方則提出，翁啟惠涉犯貪汙重罪，在美國不只有相當多資產，還有雙重國籍，逃亡可能性高，要求繼續限制他離開台灣，檢辯雙方針對翁啟惠的罪嫌認定，各有立場，就看法官如何裁決。蔡慧玲 邱福財 SNG 台北報導