浩鼎案首開庭 翁啟惠反駁涉貪否認犯行公視 (2017-02-15 00:00)
前中研院長翁啟惠捲入浩鼎弊案，被檢方認定涉犯貪汙罪起訴，今天士林地院首度開庭，翁啟惠親自上陣，為自己辯駁，他提出三大論點，來否認所有犯行，批檢方，沒有證據就輕率起訴，已經重傷他的名譽。
卸下中研院長職務的翁啟惠，捲入浩鼎弊案，被檢方依貪汙罪嫌起訴，全案今天首度開庭，翁啟惠在律師團陪同下，有備而來，他在庭上為自己辯駁，堅持無罪，更批評檢方沒有證據，就斷章起率、輕率起訴，讓他無法接受。
==前中研院長 翁啟惠==
絕對沒有做任何不法的事情
也從來沒有這個念頭
我看了起訴書之後
感到非常震驚跟憤怒
同樣被列為被告，還有翁啟惠30多年的好友-前浩鼎公司董事長張念慈，兩人在庭上的立場一致，都是提出三大論點，先聲稱中研院技術移轉的決策，是掌握在副院長手中，並非院長的能夠干涉，至於，檢方以一封電子郵件，認定翁啟惠和張念慈有以浩鼎股票做期約賄賂，委任律師則辯稱，信的內容，根本不是在討論浩鼎股票，一一列出理由，翁啟惠要證明自己絕無犯罪嫌疑，向法官爭取解除限制出境。
==前中研院長 翁啟惠==
捍衛自己的清白都來不及了
怎麼的逃亡了
假如我有這種念頭的話
以我在全世界 學術界都知道我
這等於是自殺的一種行為
在全世界幾乎沒有辦法容身
面對翁啟惠和張念慈的供詞，檢方則提出，翁啟惠涉犯貪汙重罪，在美國不只有相當多資產，還有雙重國籍，逃亡可能性高，要求繼續限制他離開台灣，檢辯雙方針對翁啟惠的罪嫌認定，各有立場，就看法官如何裁決。
蔡慧玲 邱福財 SNG 台北報導
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