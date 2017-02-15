















能源局規畫要利用嘉義布袋鹽田，發展太陽光電，上午一群關心環保生態的鳥會和環保團體出面疾呼，布袋鹽田不僅是水鳥的重要棲地，也是保育類鳥類黑面琵鷺重要的度冬地，開發也破壞環境。嘉義布袋鹽田，即將在七月份開始展開太陽能種電計畫，明年六月嘉義鹽灘地就有230百萬瓦裝置容量，不過中華鳥會卻相當擔憂，嘉義布袋鹽田是重要的水鳥棲地，大面積開發恐怕嚴重衝擊生態。==中華鳥會理事長 蔡世鵬==對一般人來講看起來是一個廢棄的鹽田但實際上裡面有許多度冬的鳥類之外甚至還有IUCN(國際自然保育聯盟)他所名列 世界級的瀕危鳥類在裡面棲息所以我們當然是希望可以防範於未然除了布袋，黑面琵鷺重要的棲息地台南七股鹽田，也是下一波種電的預定地，環保團體質疑，不論是閒置鹽田或是廢耕農地，假借綠能之名，進行大規模開發，卻未能提出用地的科學評估，實在是本末倒置。不過能源局強調，所有種電用電都會經過環境影響評估，環保團體不用擔心。==經濟部能源局發言人 李君禮==鹽業用地其實整個非常多大概有4千多公頃如果對生態敏感或是會影響生物棲息的這些未來都會把它排除掉能源局表示，不管是太陽光電或是離岸風電開發，都會經過環評程序，篩選用地，減少對環境生態的衝擊。記者 陳姝君 陳保羅 台北報導