布袋鹽田擬發展太陽光電 環團盼三思公視 (2017-02-15 00:00)
能源局規畫要利用嘉義布袋鹽田，發展太陽光電，上午一群關心環保生態的鳥會和環保團體出面疾呼，布袋鹽田不僅是水鳥的重要棲地，也是保育類鳥類黑面琵鷺重要的度冬地，開發也破壞環境。
嘉義布袋鹽田，即將在七月份開始展開太陽能種電計畫，明年六月嘉義鹽灘地就有230百萬瓦裝置容量，不過中華鳥會卻相當擔憂，嘉義布袋鹽田是重要的水鳥棲地，大面積開發恐怕嚴重衝擊生態。
==中華鳥會理事長 蔡世鵬==
對一般人來講
看起來是一個廢棄的鹽田
但實際上裡面
有許多度冬的鳥類之外
甚至還有IUCN(國際自然保育聯盟)
他所名列 世界級的
瀕危鳥類在裡面棲息
所以我們當然是希望
可以防範於未然
除了布袋，黑面琵鷺重要的棲息地台南七股鹽田，也是下一波種電的預定地，環保團體質疑，不論是閒置鹽田或是廢耕農地，假借綠能之名，進行大規模開發，卻未能提出用地的科學評估，實在是本末倒置。不過能源局強調，所有種電用電都會經過環境影響評估，環保團體不用擔心。
==經濟部能源局發言人 李君禮==
鹽業用地其實整個非常多
大概有4千多公頃
如果對生態敏感
或是會影響生物棲息的
這些未來都會把它排除掉
能源局表示，不管是太陽光電或是離岸風電開發，都會經過環評程序，篩選用地，減少對環境生態的衝擊。
記者 陳姝君 陳保羅 台北報導
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