北韓駐英國公使太勇浩，去年八月叛逃後，選擇跟妻兒落腳南韓, 他不但公開露臉，還呼籲國際社會要小心，金正恩政權若受到威脅，隨時可能有驚人的手段。



前北韓駐英國公使太勇浩，去年8月在倫敦叛逃。他是近年脫北官員層級最高的一位。



==脫北外交官 太勇浩==

金正恩剛上任時

我還寄望他可以做出

理性理智的決策拯救貧窮的北韓

但看到他用莫須有的罪名清算官員

我就徹底失望了



54歲的太勇浩，出身政治軍人世家，被認為是可靠的紅二代。90年代以來一直在歐洲活動，是北韓外交部的西歐專家。他認為北韓已經成為實現金氏家族世襲統治而存在的巨大奴隸社會，因此決心脫離這樣的體制，他說跟他一樣想投奔南韓的外交菁英還有很多。



==脫北外交官 太勇浩==

連最誠實無辜的外交官都遭到清算

我的許多外交部同事被開除

整個社會 數以萬計的家庭被逐出平壤

送往勞改營 這是巨大的全國性清算



太勇浩說北韓領導人金正恩，心狠手辣，警告西方不要輕忽金正恩無惡不作的能力，他認為金正恩不會放棄核武，一旦政權受到威脅，很可能會孤注一擲，製造最大程度的災難。但他也認為北韓內部，對金家獨裁統治的不滿情緒日益升高，政權被推翻指日可待。



==脫北外交官 太勇浩==

下一步最重要的是傳遞

正確的訊息教育北韓民眾

讓他們質疑自己的生活 命運

必須對北韓潑汽油

再由北韓人民點燃火苗



根據英國媒體的報導，太勇浩叛逃是由美國情報單位策動。他跟太太還有兩個唸大學的兒子，一起從倫敦脫逃，再從美軍位在德國的基地轉機前往首爾。



外電報導指出，北韓駐外使節雖然是特權階級，但在國外生活其實很困苦，尤其北韓受到各國制裁後，財政狀況越來越糟，駐外人員的津貼因此變少，甚至沒錢看病。去年包括太勇浩在內，至少有7名北韓外交人員變節。



記者陳秋玫報導