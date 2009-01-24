金正男馬來西亞遭毒殺 疑北韓女特工下手公視 (2017-02-15 00:00)
馬來西亞警方證實,北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，前天在馬來西亞的吉隆坡機場，遭到毒殺，兇手可能是北韓女特工，不過確切死因還在調查當中。
馬來西亞警方高層14號證實, 北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，13號上午在馬來西亞遭到毒殺.警方表示，金正男在吉隆坡機場，遭到不明女子「蓋布袋」；雙眼刺痛的金正男還向機場職員求助，但在前往醫院途中身亡；他生前可能遭到毒物潑灑，或是毒針注射，但確切死因還有待進一步解剖釐清。不願具名的南韓官員向媒體透露，兇手應該是兩名北韓女特工，一名負責暗殺、一名負責接風。
==北韓前領導人金正日長子 金正男(2009.1.24)==
按規定 不應討論我父親的健康狀況
即便我掌握消息 也不會透露
沒有人確切知道繼承人是誰
我父親會自己做出決定
今年46歲的金正男,是金正日的長子，一度被視為北韓繼承人；在2012年金正恩上台後，便流亡海外，在中國、澳門、馬來西亞與新加坡之間往返。他曾多次公開批評北韓政權、談論改革開放。這也是繼2013年，金正恩的姑父張成澤被處決後，北韓領導人家庭成員再度遭到殺害的事件。
==英國里茲大學南韓議題榮譽研究員 佛斯特卡特==
他(金正恩)的姑父張成澤
曾經扶持他繼位
在2013年還是被扣上
意圖謀反等罪名處決
可以理解 姑父被視為威脅
但金正男(被殺)讓我很驚訝
也許是(金正恩)身居高位
寢食難安吧
南韓媒體已經盛傳金正男遇害，不過，南韓外交部表示，無法確認報導屬實。
記者 邱偉淳 報導
關鍵字：
上一則：粘蟲肆虐玉米田 非盟召開緊急會議
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
湯瑪士 兒童 雨鞋．hugmii 兒童雨鞋．兒童雨鞋 迪士尼公主．pvc 兒童雨鞋．果凍 兒童 雨鞋．魔法 Baby 兒童雨鞋．兒童雨鞋．兒童雨鞋 迪士尼．彩色果凍兒童雨鞋．兒童 雨鞋．兒童 雨鞋 迷彩．果凍色 兒童 雨鞋．kids zoo 兒童雨鞋．果凍兒童雨鞋．Hugmii 兒童 雨鞋．stample 兒童 雨鞋
台幣走勢強 兌日幣「0.26」關卡來了【中廣新聞網】
床事交白卷 日本無性婚姻比例創新高【中央社】
金正男疑因想投誠遇刺 馬國逮越南女嫌【中央社】
北韓領導人金正恩兄長 傳在大馬遭毒殺【中央社】
金正男遇刺 兒子金韓松安全受關注【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》