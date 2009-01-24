馬來西亞警方證實,北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，前天在馬來西亞的吉隆坡機場，遭到毒殺，兇手可能是北韓女特工，不過確切死因還在調查當中。



馬來西亞警方高層14號證實, 北韓領導人金正恩，同父異母的哥哥金正男，13號上午在馬來西亞遭到毒殺.警方表示，金正男在吉隆坡機場，遭到不明女子「蓋布袋」；雙眼刺痛的金正男還向機場職員求助，但在前往醫院途中身亡；他生前可能遭到毒物潑灑，或是毒針注射，但確切死因還有待進一步解剖釐清。不願具名的南韓官員向媒體透露，兇手應該是兩名北韓女特工，一名負責暗殺、一名負責接風。



==北韓前領導人金正日長子 金正男(2009.1.24)==

按規定 不應討論我父親的健康狀況

即便我掌握消息 也不會透露

沒有人確切知道繼承人是誰

我父親會自己做出決定



今年46歲的金正男,是金正日的長子，一度被視為北韓繼承人；在2012年金正恩上台後，便流亡海外，在中國、澳門、馬來西亞與新加坡之間往返。他曾多次公開批評北韓政權、談論改革開放。這也是繼2013年，金正恩的姑父張成澤被處決後，北韓領導人家庭成員再度遭到殺害的事件。



==英國里茲大學南韓議題榮譽研究員 佛斯特卡特==

他(金正恩)的姑父張成澤

曾經扶持他繼位

在2013年還是被扣上

意圖謀反等罪名處決

可以理解 姑父被視為威脅

但金正男(被殺)讓我很驚訝

也許是(金正恩)身居高位

寢食難安吧



南韓媒體已經盛傳金正男遇害，不過，南韓外交部表示，無法確認報導屬實。



記者 邱偉淳 報導