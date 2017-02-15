科技結合人文 清大招生主打雙專長公視 (2017-02-15 00:00)
清華大學去年11月與新竹教育大學合併，今年繁星推薦與個人申請將增加9個系，強調跨領域雙專長組合，將由原來的150種增加到350種以上，希望讓學生的出路更多元。
在地新竹人，竹中又唸理組，20歲的江冀早確立工程師志向，當初申請清大的大一不分系創新設計組，是想對科技與設計連結有更多了解，現在因為清大竹教大合併，可以再學藝術設計。
==清華大學動力機械系學生 江冀==
你在理工科系之類的東西
你要有發展或是突破的時候
其實那些創造力跟想像力的訓練
都是有幫助的
跨領域雙專長，本來就是清大主打特色，和竹教大合併，組合從150種增加到350種以上，校方認為，科技加人文大大加分，就以今年研究所報名為例，人數增加了三成。
==清大副校長 周懷樸==
像我們的幼教跟這個資訊
可以做結合
我們的音樂可以跟工程做結合
體育跟管理可以做結合
所以這個選擇性很多
==清大幼教系學生 唐藝==
我現在有一個想法 是要做觸控筆
一盒裡面有很多支顏色
他挑到哪支他畫出來
就是那個顏色
新增九個系、學測總級分達頂標進入教育學院的學生，每年可領十萬獎學金，校方認為，和竹教大合併，未來更有競爭力，但也不諱言，過去進清大的分數比竹教大高一些，今年開始想進清大，高中生得更為努力。
記者 林曉慧 沈志明 台北報導
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