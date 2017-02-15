















清華大學去年11月與新竹教育大學合併，今年繁星推薦與個人申請將增加9個系，強調跨領域雙專長組合，將由原來的150種增加到350種以上，希望讓學生的出路更多元。在地新竹人，竹中又唸理組，20歲的江冀早確立工程師志向，當初申請清大的大一不分系創新設計組，是想對科技與設計連結有更多了解，現在因為清大竹教大合併，可以再學藝術設計。==清華大學動力機械系學生 江冀==你在理工科系之類的東西你要有發展或是突破的時候其實那些創造力跟想像力的訓練都是有幫助的跨領域雙專長，本來就是清大主打特色，和竹教大合併，組合從150種增加到350種以上，校方認為，科技加人文大大加分，就以今年研究所報名為例，人數增加了三成。==清大副校長 周懷樸==像我們的幼教跟這個資訊可以做結合我們的音樂可以跟工程做結合體育跟管理可以做結合所以這個選擇性很多==清大幼教系學生 唐藝==我現在有一個想法 是要做觸控筆一盒裡面有很多支顏色他挑到哪支他畫出來就是那個顏色新增九個系、學測總級分達頂標進入教育學院的學生，每年可領十萬獎學金，校方認為，和竹教大合併，未來更有競爭力，但也不諱言，過去進清大的分數比竹教大高一些，今年開始想進清大，高中生得更為努力。記者 林曉慧 沈志明 台北報導