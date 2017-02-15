高雄捷運去年終於轉虧為盈，四名高雄民進黨籍立委，一起喊出要爭取第三條高雄捷運新環線，市府捷運也證實，確實有規劃這條路線，也已經報交通部。



四到八分鐘一班車，只有紅橘兩條十字路線的高雄捷運，終於在去年轉虧為盈，賺了7千多萬元，今天高雄四名立委喊出，要再爭取第三條捷運，新環線，通過目前居住人口分別排名第一、第二的鳳山和三民區，過去沒有捷運通過的高雄市政府，也會在這條路線上。



==民進黨立委 劉世芳==

從亞洲新灣區開始

經過這幾個地段

這裡面居住的人口

就大約是八十萬左右

加上進出的人口

大概是110萬左右

這樣一條捷運架構出來以後

真的是可以平衡

在紅橘線裡面它(發展)是偏西



新環線經費預估需1400億元，立委表示，會從行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，約8千億元的總經費裡爭取。四名立委站出來，不諱言路線就通過四人選區，不過市府捷運局也證實，以前就規劃過類似的黄線和鳳山線，整併後就是這條新環線。



==高雄市捷運局主祕 吳嘉昌==

我們也曾經報院去審查(新環線)

我們目前會做適度修正

使這案子加速它

後續的行政作業



市府強調新環線目前還在做計劃修正，未來會再提給中央，如果獲核定，工程可以在四年多完成，而且這一次不採取BOT，將由中央和地方分攤預算。



記者 王介村 許政俊 高雄報導