















雲林縣垃圾危機尚未解除，但適逢台灣燈會登場，雲林縣府要求340家相關廠商和攤商，加強環境自主管理，並專人輔導做垃圾分類，讓垃圾量比預期減少五成。為了不選擇假日擁擠人潮賞燈，許多民眾利用平常日晚間來到虎尾燈區賞燈，但近將四十公頃大的台灣燈會虎尾燈區，該怎麼來維護清潔，讓民眾有個舒適的賞燈環境。==清潔人員==就是要保持這邊的環境清潔不要看到垃圾這樣就可以了==賞燈民眾==管制好讓我們做分類而且一旁有垃圾桶旁邊很多可以丟垃圾地方（所以比較不容易看到滿地垃圾) 對雲林縣垃圾危機尚未解除，為了能夠在燈會期間達到降低垃圾產生，雲縣府與340家廠商和攤商簽訂環保公約，不僅在美食區旁，會有專人輔導做好垃圾分類，每個燈區也會有志工巡邏，來加強環境維護管理。==賞燈民眾==（設定這樣的狀況 妳覺得怎麼樣)不錯啊==雲林縣環保局副局長 張喬維==我們原先是參考桃園燈會我們預估大概一天平均量約15噸左右這次也特別用專車逐車秤重以秤重的結果來說在11號(開幕)垃圾產生量大概是5噸 有一半是資源回收雲林縣環保局表示，台灣燈會虎尾主燈區，從2月11日開幕點燈到2月14日，合計垃圾量為22公噸，平均每天約為5.5公噸，其中5成為資源回收物、1成為廚餘、4成垃圾，投入志工、清潔人力與稽查人員共近千人，有效減低垃圾產生，讓整體的垃圾量比預估還少5成。記者 王威雄 雲林報導