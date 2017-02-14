林聰賢建議冬不養禽 養鴨協會批引恐慌公視 (2017-02-15 00:00)
禽流感疫情仍持續出現，要怎麼防堵病毒，昨天農委會林聰賢在新竹出席活動時，建議農民可以避開過冬這段期間、不要飼養，對此中華民國養鴨協會批評，農委會不應該這樣製造恐慌，而是要輔導農民加強管理與消毒
==農委會主委 林聰賢(2017.02.14)==
能夠避開越冬的這個期間
大家避免養禽
那這樣戶外的養禽就減少
面對禽流感疫情持續升溫，新任農委會主委林聰賢，14號在新竹參加活動受訪時，拋出的防疫策略竟是請農民不要養，對此中華民國養鴨協會理事長陳自成批評，農委會不好好輔導農民加強管理、消毒，卻直接拿農民開刀，根本是製造恐慌，叫農民怎麼生存？
==中華民國養鴨協會理事長 陳自成==
冬季不要養
你PM2.5如果紫爆大家都別呼吸
稍微一下就神經過敏
這樣有時候是造成產業恐慌
對我們百姓來說也不好
農委會澄清，並不是叫農民通通不要養，而是有前提，希望養禽場做好生物安全措施，也就是加強保溫、通風與消毒，另外鴨鵝等水禽，應該改為室內飼養，而不是像現在半開放，增加候鳥與家禽家禽的風險。
==農委會畜牧處副處長 王忠恕==
如果你沒有辦法做好生物安全
自認沒辦法達到這個標準的話
我們當然希望你這個畜主
能夠自行停養
不是說要全面停養
希望盡可能阻絕候鳥傳播病毒的管道，農委會持續呼籲鴨鵝等水禽應該改為室內飼養，但農民反彈聲浪仍大，憂心室內養殖反而助長病毒傳染，堅稱不可行，雙方認知仍有落差。另外為了提高通報率，農委會打算提高感染H5N6病毒、撲殺家禽的補償金，上午邀集各界在防檢局進行討論。
記者 林靜梅 陳立峰 綜合報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 鮮果日誌 金紅招財蘋果櫻桃禮盒 金星3入+蜜蘋果3入+櫻桃2.5
- ADB Des德斯Q彈 冬夏二用護背硬式三線彈簧床墊/雙人加大6尺
- Panasonic 國際牌 KX-TGC280TW / KX-TGC280 DECT中文顯示數
- 【Kappa】牛仔率性經典時尚腕錶(咖啡/48mm)
- 【LONGINES】浪琴 Lyre琴韻系列羅馬機械腕錶-白x金框/38mm(
- 【effie】保暖靴 牛皮拼接絨布閃亮水鑽拉鍊中筒靴(酒紅)
- 德泰 歐蒂斯系列優活硬式彈簧床墊-雙人加大加長
- 【Ambience】比利時Shiraz 地毯-動物皮紋(160x230cm)
- 【Emporio Armani】亞曼尼 紳士簡約腕錶-灰x銀/42mm(AR2514
- Keeley Ann極簡步調-圓形金屬環扣造型內增高短靴(藍色67771
關節痛吃成藥 竟缺鐵性貧血【健康醫療網】
機捷16日起自由試乘 A1站每時段發1200張號碼牌【NOWnews今日新聞】
年後體重破表 營養師教四招甩肉【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》