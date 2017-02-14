















禽流感疫情仍持續出現，要怎麼防堵病毒，昨天農委會林聰賢在新竹出席活動時，建議農民可以避開過冬這段期間、不要飼養，對此中華民國養鴨協會批評，農委會不應該這樣製造恐慌，而是要輔導農民加強管理與消毒==農委會主委 林聰賢(2017.02.14)==能夠避開越冬的這個期間大家避免養禽那這樣戶外的養禽就減少面對禽流感疫情持續升溫，新任農委會主委林聰賢，14號在新竹參加活動受訪時，拋出的防疫策略竟是請農民不要養，對此中華民國養鴨協會理事長陳自成批評，農委會不好好輔導農民加強管理、消毒，卻直接拿農民開刀，根本是製造恐慌，叫農民怎麼生存？==中華民國養鴨協會理事長 陳自成==冬季不要養你PM2.5如果紫爆大家都別呼吸稍微一下就神經過敏這樣有時候是造成產業恐慌對我們百姓來說也不好農委會澄清，並不是叫農民通通不要養，而是有前提，希望養禽場做好生物安全措施，也就是加強保溫、通風與消毒，另外鴨鵝等水禽，應該改為室內飼養，而不是像現在半開放，增加候鳥與家禽家禽的風險。==農委會畜牧處副處長 王忠恕==如果你沒有辦法做好生物安全自認沒辦法達到這個標準的話我們當然希望你這個畜主能夠自行停養不是說要全面停養希望盡可能阻絕候鳥傳播病毒的管道，農委會持續呼籲鴨鵝等水禽應該改為室內飼養，但農民反彈聲浪仍大，憂心室內養殖反而助長病毒傳染，堅稱不可行，雙方認知仍有落差。另外為了提高通報率，農委會打算提高感染H5N6病毒、撲殺家禽的補償金，上午邀集各界在防檢局進行討論。記者 林靜梅 陳立峰 綜合報導