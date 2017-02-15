蔡:企業應照顧勞工 讓勞工獲充分休息公視 (2017-02-15 00:00)
國道車禍事件，駕駛疑似過勞的問題，也再度掀起一例一休爭議。總統蔡英文在工商團體春節聯誼會上表示，企業應照顧勞工權益，讓勞工充分休息。不過，企業界認為，應該延長加班時數，納入變形工時，讓想加班的員工，有錢賺
2月14，七大工商團體，舉辦春節聯誼會，這次特別邀請，總統蔡英文出席，而主要目的，則是為了，即將舉辦的全國財經會議先暖身．蔡英文在致詞時表示，今年景氣逐漸復甦，政府投資計畫，也陸續啟動，並對在場企業大老，信心喊話，強調會把餅做大！
==總統 蔡英文==
台電將在彰化
啟動超過三千億的風光計畫
中油也將投入兩千億
推動循環經濟穩定供氣
改善空汙等計畫
會後經濟部長李世光，立即和七大工商團體理事長，先舉行全國財經會議的會前會，由於是閉門會議，並沒有對外開放．不過外界關注焦點，卻是一例一休爭議，過去工商團體，曾向政府提出，應該放寬加班時數，並納入變形彈性工時，如今天因為國道客運車禍事件，司機疑似過勞問題，爭議再次浮出檯面．
==總統 蔡英文==
務必要關注員工的勞動權益
讓員工得到充分的休息
也更有力氣來為事業打拚
==工總理事長 許勝雄==
駕駛整個過勞
或是有其他的因素
我想是有待司法確定了以後
但是我想每一個人
在一個適當的工作體能環境之下
我想這是企業界 應該盡的責任
不過，企業界認為，政府應創造優資投資環境，工總認為，一例一休爭議，可依據不同產業，給予適度彈性、變形工時就能解套，至於施行細節，預計在5月登場的全國財經會議，就會討論出辦法．
記者 黃立偉 張國樑 台北報導
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