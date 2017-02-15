美國川普政府點名委內瑞拉的副總統艾薩米是毒販，把他列入制裁名單。艾薩米的富商友人，也在黑名單，有13家公司同樣遭到制裁。



今年1月4號才當上委內瑞拉副總統的艾薩米，被視為是總統馬杜羅的接班人。不過14號艾薩米遭到美國財政部指控被委國毒梟賈西亞收買，在擔任內政部長以及阿拉瓜州州長期間，協助保護毒品出口到墨西哥跟美國，並居中協調委國毒梟跟墨西哥暴力販毒集團奇塔斯。因此依據美國毒梟法案，將他列入制裁名單。艾薩米的主要盟友、商業大亨羅培茲也被打入毒梟名單，他在五大洲的13家企業，同樣遭到制裁。美國企業不能跟這些公司往來。



==美國財政部長 梅努欽==

我們預計這將凍結好幾千萬美元的資金

這項制裁行動最重要的是要傳達

我們絕對不會容許非法活動

不管是毒品走私還是恐怖主義



艾薩米譴責美國的制裁無恥、是帝國主義侵略行為。羅培茲則強調自己是正派的生意人，跟毒品走私無關。對於美國的制裁行動，委內瑞拉總統馬杜羅隨即要求外交部提出正式抗議，要美國撤回制裁並道歉。



==委內瑞拉總統 馬杜羅==

我已經要求外長召見

美國駐委內瑞拉大使

同時遞交抗議信函

要求美國撤回這蠻橫的指控



馬杜羅之前經常抨擊美國前總統歐巴馬，但川普上台之後，他還沒出言批評過川普。過去三年委內瑞拉經濟嚴重衰退，官員跟將領利用毒品交易牟利的傳言甚囂塵上，馬杜羅的兩個外甥，去年也因為企圖運毒到美國被判有罪。



記者 陳秋玫 報導