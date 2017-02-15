國定古蹟左營舊城 牆面遭7百發漆彈彈掃公視 (2017-02-15 00:00)
將近200年歷史的國定古蹟高雄市左營舊城，有一段竟然被漆彈打到四處都是青輕白白的漆，地上也都是塑膠槍子殼，高雄市政府文化局已經報警追查
斑駁的清代城牆，上頭多了一坨一坨的漆，密密麻麻，正規劃進行修復的國定古蹟高雄左營舊城西門段，文史團體巡查人員前天來巡邏，卻發現有人利用假日來打漆彈，破壞國定古蹟。
==高雄市舊城文化協會理事長 郭吉清==
發現大概在上個星期六的時候
大概有20幾個玩漆彈的朋友
就一整天在這邊玩漆彈
那我們在現場裡面的城牆
我們數一數大概有700多個彈痕
不只牆上的漆，地上也疑留很多塑膠彈殼，讓文史團體看了很痛心，趕緊上網比對這兩天有到附近活動的漆彈團體，果然找到可能的嫌犯，高雄市文化局隨即報警追查。
==高雄市文化局副局長 林尚瑛==
管理單位是國防部
我們會跟國防部
積極協調管理維護的事宜
但是在我們高雄市的見城計劃裡頭
其實這一區我們目前是希望都市計劃
容積移轉的方式
來取得土地的產權
左營舊城有將近200年歷史，西門段位在眷村裡，文化局正在向軍方取得土地保留。幸好這些漆可以水洗，上午已經派員清理，文化局強調，相關人等將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，還可併科50萬元以上，2千萬元以下罰鍰。
記者 王介村 許政俊 高雄報導
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