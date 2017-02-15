國中小學生停學的情況，這幾年有落實通報、安置與輔導，已經好很多！教育部調查，停學人數從100學年5千多人已經減到3千九百多人



輸入基本資料，乘風少年學園汐止中心的社工們，正為服務個案建檔，這個學期，和當地兩所國中合作的校外多元成長班，就要開始。



==乘風少年學園社工 仔仔==

建立關係 然後比如還有一些

就是探索的課程 比如說

他們會去攀岩啊



要讓中輟之虞的學生，不離開校園！教育部調查，這幾年學校落實通報，乘風等民間團體投入，國中小學生中輟情況獲得改善。100學年5千379人，逐年減少為3千934人，平均每年減少7.5%，輟學率也從0.23%降到0.20%。而國中輟學率明顯大於國小，且男生高於女生，原住民大於一般生。



==乘風少年學園社工 仔仔==

有些是因為他自己一些

家裡的因素

然後他不太會去學校



至於輟學原因，以個人和家庭因素最高，分占50.8%、22.6%，但汐止少福中心主任指出，原因不會單一，往往互相影響！而這三年也發現，12年國教實施，私立高職搶學生，影響合作式中途班的成效。



==汐止少年福利服務中心主任 李君儀==

來到這個學園(中途班)

過去對他們來說

是有畢業證書的吸引

但現在根本沒有這個

因為整個升學制度

十二年國教你要拿到畢業證書

門檻是很高的(肄業也可免試)



一學期的中途班，去年開始調整為一周一天的校外多元班，乘風少年學園轉做二級預防，只是社工們擔心的是，這群孩子不知道要什麼，勉強上了高中職，也會因為適應不良，成為中離生。



記者林曉慧 沈志明 新北報導