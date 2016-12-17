高雄1個半月來已676起火警 較去年多3成公視 (2017-02-15 00:00)
南部地區入冬後少下雨，不但出現缺水危機，天氣乾燥, 火燒的案件也較多，高雄市消防局統計，今年開始，不到一個半月，火燒暗已經六百多件，燒雜草案件最多
上星期三，佛光山寺大佛旁的雜草堆，突然起火燃燒，經過1小時，火勢獲得控制，所幸未造成人員受困或傷亡，而在上個月，橋頭也發生一起雜草火警，疑似是因為民眾開墾、整地，點火焚燒草堆，卻引發火勢，差點危及鄰近廟宇，而根據高雄市消防局統計，短短一個半月，雜草火警已發生316件。
==高雄市消防局救災救護指揮中心主任 林原興==
開墾荒地的時候
需要在五天以前
向我們消防局預防科提出申請
提出書面申請
我們審核完畢之後
會馬上跟農民告知
高雄市消防局指出，南部正值枯水期，乾旱少雨，火災件數跟著攀升，今年一月大小火警報案共468件，二月才過一半，已經受理208件，比起去年同期增加三成，其中雜草火警最多，占了四成，另外造成人命傷亡的案件，分析原因有4起是因為住戶精神疾病或疑似吸毒引燃火勢。
==高雄市消防局救災救護指揮中心主任 林原興==
自己的家中有類似這種家屬
要加以關懷
同時一定要按時吃藥
把他帶到戶外 讓他走入人群
避免再犯
此外，還有超過一成的比例，是民眾誤報或謊報火警，顯示仍有人會惡作劇，消防局再度提醒，天乾物燥小心火災，同時鼓勵民眾家中加裝警報器，提前示警。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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