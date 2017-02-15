政府為了提振國內的觀光，要求公務員將國民旅遊卡三月起有一半費用需用於國內旅遊，但這次的國道車禍的重大意外，也讓政府要推的國民旅遊有陰影。



因應陸客縮減，公務人員的國民旅遊卡從今年3月1起，有一半的費用也就是8千元要用在旅遊上，但現在專營國民旅遊的蝶戀花旅行社在國道發生遊覽車死亡車禍後，尤其是這次死傷者，不乏的軍人和公務員，連警政署都有2名員工罹難，這讓政府積極推動國民旅遊籠罩陰影。



==民眾==

你要刻意要花這個錢

去配合去做一件事

事實上壓力非常大

我可以把這張卡送給別人

事實上只要單據而已嘛



==民眾==

在目前這段時間(不敢參加國旅)

再過一陣子就好了

台灣人最容易忘記



事實上在國內，一日遊在國旅市場是常態，學者就分析，陸客少了之後，遊覽車、司機業者與其讓大客車閒置，乾脆用低價方式去搶團，而且大部分的國人都認為國旅就一定要便宜，但羊毛出在羊身上，利潤越少，對旅客就越沒有保障，政府應該強制規範業者，除了價格和行程外，就連停留在每個景點的時間也都該充分揭露，才能避免各界反彈的聲浪。



==世新大學觀光系副教授 陳家瑜==

今天公務員他們所去消費的

旅遊產品品質是好的

我覺得其實他們的反彈聲浪

應該也不是哪麼大

所以我覺得政府其實

也不能只是單純的說

讓公務員他們

就去消費在旅遊這一塊

也要去思考怎麼樣

讓他們的消費

是品質跟價格兼顧的產品



學者認為，以前發生一、兩次遊覽車車禍可說是個案，但一再出現如此悲劇，很顯然就不是單獨遊覽車司機或旅行社的問題，而是長期旅遊運輸業的問題，呼籲政府應該建立有效管理，及旅遊產品把關機制，才能保障國內旅遊安全無虞。