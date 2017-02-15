提振國內觀光 國旅卡半數額度限用國內公視 (2017-02-15 00:00)
政府為了提振國內的觀光，要求公務員將國民旅遊卡三月起有一半費用需用於國內旅遊，但這次的國道車禍的重大意外，也讓政府要推的國民旅遊有陰影。
因應陸客縮減，公務人員的國民旅遊卡從今年3月1起，有一半的費用也就是8千元要用在旅遊上，但現在專營國民旅遊的蝶戀花旅行社在國道發生遊覽車死亡車禍後，尤其是這次死傷者，不乏的軍人和公務員，連警政署都有2名員工罹難，這讓政府積極推動國民旅遊籠罩陰影。
==民眾==
你要刻意要花這個錢
去配合去做一件事
事實上壓力非常大
我可以把這張卡送給別人
事實上只要單據而已嘛
==民眾==
在目前這段時間(不敢參加國旅)
再過一陣子就好了
台灣人最容易忘記
事實上在國內，一日遊在國旅市場是常態，學者就分析，陸客少了之後，遊覽車、司機業者與其讓大客車閒置，乾脆用低價方式去搶團，而且大部分的國人都認為國旅就一定要便宜，但羊毛出在羊身上，利潤越少，對旅客就越沒有保障，政府應該強制規範業者，除了價格和行程外，就連停留在每個景點的時間也都該充分揭露，才能避免各界反彈的聲浪。
==世新大學觀光系副教授 陳家瑜==
今天公務員他們所去消費的
旅遊產品品質是好的
我覺得其實他們的反彈聲浪
應該也不是哪麼大
所以我覺得政府其實
也不能只是單純的說
讓公務員他們
就去消費在旅遊這一塊
也要去思考怎麼樣
讓他們的消費
是品質跟價格兼顧的產品
學者認為，以前發生一、兩次遊覽車車禍可說是個案，但一再出現如此悲劇，很顯然就不是單獨遊覽車司機或旅行社的問題，而是長期旅遊運輸業的問題，呼籲政府應該建立有效管理，及旅遊產品把關機制，才能保障國內旅遊安全無虞。
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