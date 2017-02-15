重大交通事故後，遊覽車安全和駕駛工時問題再度引發討論，其實包括遊覽車公司、車齡、評鑑，甚至是駕駛相關紀錄，在「監理服務網」都查得到，民眾出遊前可以先上網查詢。



警方攔下遊覽車，監理站人員隨即上車稽查，除了檢查相關安全設備、輪胎胎痕深度，也了解駕駛是否超時工作、還有精神狀態是否良好，而包車旅遊的民眾，對遊覽車和駕駛都有一定的要求。



==民眾 許先生==

四五個公司評選

而且非常有經驗

那司機呢也經驗豐富

安全度有 我們才要他簽約的



==民眾 王先生==

要求他這個車輛不能太老

而且(駕駛)他服務要非常好



雖然出遊民眾都以安全為最高要求，不過很多人並不知道要到哪裡查詢相關資訊，其實包括遊覽車公司、車齡、評鑑，甚至是駕駛的違規和酒駕紀錄，在「監理服務網」都查得到。



==豐原監理站副站長 曾進忠==

我們可以看到遊覽車

那個公司的基本資料

以及他所有車輛的一些現況

還有包括我們每一年的評鑑的

一些優良的遊覽車公司

我們都會在上面推薦出來



豐原監理站副站長表示，對於駕駛是否超時，可以透過行車紀錄器來計算，為了民眾出遊安全，監理單位每兩周也會與警方在相關旅遊熱點不定點稽查。



==台中市警局交通大隊警務正 向群欽==

我們執法機關的部分

就是針對這個

駕駛人的精神狀態

或是說他的相關有沒有

違規駕駛行駛

譬如說酒駕 或者說超速之類

或者是沒有保持

安全距離的部分



蝶戀花旅行社發生重大交通事故後，民眾對遊覽車車齡也會特別要求，監理單位建議民眾在行前可以先上網查詢，儘量挑選評鑑較好的遊覽車公司，民眾也可以出車前要求客運或旅行業者，公開相關資訊。



邱植培 賴世杰 台中報導