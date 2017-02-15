翻車事故警惕 擬修法遊覽車強制繫安全帶公視 (2017-02-15 00:00)
這個事故也引起遊覽車是否應該全面繫安全帶的討論？公路總局強調，會參考國外怎樣做，若有必要，考慮全車都要戴；立委也認為可以朝這方向來修法，但若乘客不繫，遊覽車業者和旅行社，也要負連帶的責任，
國道五號翻車事故，造成嚴重傷亡，引發是否應該再檢討繫安全帶的修法聲音，實際問一下觀光客，在遊覽車上，是不是應該繫安全帶，他們都覺得很必要。
==遊客 管小姐==
我們（中國大陸）從去年開始
就已經強制了
如果要是一個人不繫安全帶
上高速的話 交警會檢查
每個人如果要是不繫安全帶的話
罰款200元（人民幣）
==遊客 劉先生==
當然要呀 安全嘛 很多車禍呀
==遊客 隋小姐==
就是走山路的時候
又不繫安全帶
感覺身體會晃來晃去 會有危險
公路總局強調，遊覽車要全車繫安全帶，前提是車上要先有設備，也會參考國外相關資料，如果有必要，不排除全車強制。
==公路總局局長 陳彥伯==
了解一下世界各國
到底是怎樣在實施的
實施了以後
它有相關的配套措施
那是不是呢
還是跟著當時的小客車一樣
是分不同的路段
不同的地點 來實施
對於全車是否繫安全帶，過去曾被提出過，可是經過立法院討論，結論是以小客車為主，現在發生重大事故後，立委認為，確實可朝全車強制繫安全帶的修法方向邁進。
==時代力量立委 徐永明==
我想用 適用在大客車上面
是可以去做的
我想我們再找一些專家學者
來討論一下 如果可行的話
我們會往這方面來修法
徐永明認為，整台遊覽車上的旅客，雖然生命安全都交到駕駛手上，可是，乘客不繫安全帶，除了罰司機之外，遊覽車業者和旅行社，也應該負連帶的責任，不應該由司機一人承擔。
記者 綜合報導
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