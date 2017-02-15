這個事故也引起遊覽車是否應該全面繫安全帶的討論？公路總局強調，會參考國外怎樣做，若有必要，考慮全車都要戴；立委也認為可以朝這方向來修法，但若乘客不繫，遊覽車業者和旅行社，也要負連帶的責任，



國道五號翻車事故，造成嚴重傷亡，引發是否應該再檢討繫安全帶的修法聲音，實際問一下觀光客，在遊覽車上，是不是應該繫安全帶，他們都覺得很必要。



==遊客 管小姐==

我們（中國大陸）從去年開始

就已經強制了

如果要是一個人不繫安全帶

上高速的話 交警會檢查

每個人如果要是不繫安全帶的話

罰款200元（人民幣）



==遊客 劉先生==

當然要呀 安全嘛 很多車禍呀



==遊客 隋小姐==

就是走山路的時候

又不繫安全帶

感覺身體會晃來晃去 會有危險



公路總局強調，遊覽車要全車繫安全帶，前提是車上要先有設備，也會參考國外相關資料，如果有必要，不排除全車強制。



==公路總局局長 陳彥伯==

了解一下世界各國

到底是怎樣在實施的

實施了以後

它有相關的配套措施

那是不是呢

還是跟著當時的小客車一樣

是分不同的路段

不同的地點 來實施



對於全車是否繫安全帶，過去曾被提出過，可是經過立法院討論，結論是以小客車為主，現在發生重大事故後，立委認為，確實可朝全車強制繫安全帶的修法方向邁進。



==時代力量立委 徐永明==

我想用 適用在大客車上面

是可以去做的

我想我們再找一些專家學者

來討論一下 如果可行的話

我們會往這方面來修法



徐永明認為，整台遊覽車上的旅客，雖然生命安全都交到駕駛手上，可是，乘客不繫安全帶，除了罰司機之外，遊覽車業者和旅行社，也應該負連帶的責任，不應該由司機一人承擔。



記者 綜合報導