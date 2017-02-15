紓解中科四期車流 拓路衍生土地糾紛公視 (2017-02-15 00:00)
為了疏解中科四期二林園區車流，彰化二林127縣道路6年前拓寬，但卻產生多筆土地糾紛。居民質疑測量人員當初把中心線劃錯了，要求國賠；地政單位表示，是民眾認知落差。
指著地面和牆面的記號，莊先生是又氣又無奈，原本規劃4公尺的巷道，經過地政單位測量，只剩下兩公尺，自己的土地也跟著縮水，他說原因應出在測量出了問題。
==地主 莊嘉興==
（原本地籍)圖上畫了四米巷道
結果(量了)剩兩米
我覺得地政的很惡質
拿出民國41年的地籍圖，和重測之後的地籍圖比較，莊先生指出道路中心線偏移後，有人土地減少，有的是巷道剩下一半，還有人莫名其妙變成了侵佔國有地，算算有57筆土地；當地居民直指，就是為了疏解中科四期車流的127號縣道，拓寬工程引起的。
==律師 柯劭臻==
（127號縣道)擴寬時候定位
地籍測量錯誤
所以把整個(地籍區塊)往東挪移
黑線是新的 紅色是原來的地籍線
所以整個挪移 誤差高達四米
六年前，彰127號縣道拓寬為四線道，導致多筆土地界址跟著變化，衍生不少糾紛，地政單位否認繪測有失誤，居民提出國賠訴訟，上午高分院法官現場會勘，地政單位則是強調，繪測都在誤差值內。
==二林地政事務所主任 楊昌和==
當時的圖跟(測量參考)點
都大部分遺失殆盡
沒有圖跟點的情況下
測量員去做測繪的情況
勢必要以小區域
做一個部分的
測量系統(才出現誤差)
由於新舊地籍圖年代相差四十多年，地貌和測量參考點都會不同，爭議難解；在司法機關建議下，地政單位將配合彰化縣府會勘，打算重測，希望能盡快平息爭議。
林健生 彰化報導
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