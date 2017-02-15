















為了疏解中科四期二林園區車流，彰化二林127縣道路6年前拓寬，但卻產生多筆土地糾紛。居民質疑測量人員當初把中心線劃錯了，要求國賠；地政單位表示，是民眾認知落差。指著地面和牆面的記號，莊先生是又氣又無奈，原本規劃4公尺的巷道，經過地政單位測量，只剩下兩公尺，自己的土地也跟著縮水，他說原因應出在測量出了問題。==地主 莊嘉興==（原本地籍)圖上畫了四米巷道結果(量了)剩兩米我覺得地政的很惡質拿出民國41年的地籍圖，和重測之後的地籍圖比較，莊先生指出道路中心線偏移後，有人土地減少，有的是巷道剩下一半，還有人莫名其妙變成了侵佔國有地，算算有57筆土地；當地居民直指，就是為了疏解中科四期車流的127號縣道，拓寬工程引起的。==律師 柯劭臻==（127號縣道)擴寬時候定位地籍測量錯誤所以把整個(地籍區塊)往東挪移黑線是新的 紅色是原來的地籍線所以整個挪移 誤差高達四米六年前，彰127號縣道拓寬為四線道，導致多筆土地界址跟著變化，衍生不少糾紛，地政單位否認繪測有失誤，居民提出國賠訴訟，上午高分院法官現場會勘，地政單位則是強調，繪測都在誤差值內。==二林地政事務所主任 楊昌和==當時的圖跟(測量參考)點都大部分遺失殆盡沒有圖跟點的情況下測量員去做測繪的情況勢必要以小區域做一個部分的測量系統(才出現誤差)由於新舊地籍圖年代相差四十多年，地貌和測量參考點都會不同，爭議難解；在司法機關建議下，地政單位將配合彰化縣府會勘，打算重測，希望能盡快平息爭議。林健生 彰化報導