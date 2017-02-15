















蝶戀花旅行社發生重大交通事故後，遊覽車安全和駕駛工時問題再度引發討論，其實包括遊覽車公司、車齡、評鑑，甚至是駕駛的違規和酒駕紀錄，在「監理服務網」都查得到，出遊前可以先上網查詢。警方攔下遊覽車，監理站人員隨即上車稽查，除了檢查相關安全設備、輪胎胎痕深度，也了解駕駛是否超時工作、還有精神狀態是否良好，而包車旅遊的民眾，對遊覽車和駕駛都有一定的要求。==民眾 許先生==四、五個公司評選而且非常有經驗那司機呢 也經驗豐富安全度有 我們才要他簽約的==民眾 王先生==要求他這個車輛不能太老而且(駕駛)他服務要非常好雖然出遊民眾都以安全為最高要求，不過很多人並不知道要到哪裡查詢相關資訊，其實包括遊覽車公司、車齡、評鑑，甚至是駕駛的違規和酒駕紀錄，在「監理服務網」都查得到。==豐原監理站副站長 曾進忠==我們可以看到遊覽車那個公司的基本資料以及他所有車輛的一些現況還有包括我們每一年的評鑑的一些優良的遊覽車公司我們都會在上面推薦出來豐原監理站副站長表示，對於駕駛是否超時，可以透過行車紀錄器來計算，為了民眾出遊安全，監理單位每兩周也會與警方在相關旅遊熱點不定點稽查。==台中市警局交通大隊警務正 向群欽==我們執法機關的部分就是針對這個 駕駛人的精神狀態或是說他的相關有沒有違規駕駛行駛譬如說酒駕 或者說超速之類或者是沒有保持安全距離的部分蝶戀花旅行社發生重大交通事故後，民眾對遊覽車車齡也會特別要求，監理單位建議民眾在行前可以先上網查詢，儘量挑選評鑑較好的遊覽車公司，民眾也可以出車前要求客運或旅行業者，公開相關資訊。邱植培 賴世杰 台中報導