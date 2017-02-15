翻車拋出靠行亂象 業者籲杜絕不法公視 (2017-02-15 00:00)
國道翻車意外，由於蝶戀花旅行社的遊覽車是靠行車輛，引發出車輛責任歸屬問題。交通部宣佈撤銷友力通運的執照，但友力卻大喊不公平，表示公司110多名駕駛未來的生活、不知何去何從。
趁著休假時間，拿起抹布把車子的玻璃擦乾淨，擔任遊覽車駕駛五年多的蔡先生，談起旅行社或駕駛買車靠行，直說這早已是常態。因為根據法規，旅行社若要取得''遊覽車客運營業執照''，公司資本額就要5千萬，一般小型旅行社冒著違法、也只能選擇靠行。，而被旅行社聘僱的靠行司機，也只能配合長時間的工時。
==遊覽車司機 蔡先生==
跑車的大概都是這樣
就是一而再 再而三的疲勞駕駛
司機表示，以蝶戀花這樣只有6百萬資本額的旅行社，在成本考量後，通常選乾脆自己買車聘請司機，再每個月付6千元，給已經取得遊覽車客運營業執照的車行，再由車行申請遊覽車車牌，完成靠行程序。如此一來，旅行社也能任意調動司機，無需經過車行同意，還可以賺取車資，但一旦發生事故，責任歸屬問題，往往就成了互踢皮球的局面。
==友力通運負責人 黃河清==
靠行的車主1百多位
現在人家不敢給我們工作跑
（連移轉都不能移轉) 對啊
（撤照)造成這些車主沒辦法生活
友力通運主張車子真正擁有者是蝶戀花，發生事情卻要找他們負責很不公平。但交通部卻認為，友力需負起責任，因此撤銷執照。
==公路總局運管中心副執祕 梁郭國==
公路法的角度來看
今天如果後續發生事情的話
我們的對象 一定就是遊覽車公司
有關這次賠償理賠的部分的話
我們都是針對友力這家公司
來去做對象處理
不過，遊覽車商業同業公會卻認為，旅行社私下靠行就是不法，發生事故雙方必須依比例原則來負責。
==遊覽車商業同業公會理事長 徐浩源==
友力要負40%
蝶戀花要負60%以上
如果按比例原則
那個(駕駛)指揮權 要負更大的責任
徐浩源認為駕駛與車輛，應該由車行管控，政府應該杜絕車行，私下收取旅行社靠行費，建議加強查緝。公路總局回應，會列為每半年稽查的重點項目，來加強考核業者的管理責任。
綜合報導
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