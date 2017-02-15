















國道翻車意外，由於蝶戀花旅行社的遊覽車是靠行車輛，引發出車輛責任歸屬問題。交通部宣佈撤銷友力通運的執照，但友力卻大喊不公平，表示公司110多名駕駛未來的生活、不知何去何從。趁著休假時間，拿起抹布把車子的玻璃擦乾淨，擔任遊覽車駕駛五年多的蔡先生，談起旅行社或駕駛買車靠行，直說這早已是常態。因為根據法規，旅行社若要取得''遊覽車客運營業執照''，公司資本額就要5千萬，一般小型旅行社冒著違法、也只能選擇靠行。，而被旅行社聘僱的靠行司機，也只能配合長時間的工時。==遊覽車司機 蔡先生==跑車的大概都是這樣就是一而再 再而三的疲勞駕駛司機表示，以蝶戀花這樣只有6百萬資本額的旅行社，在成本考量後，通常選乾脆自己買車聘請司機，再每個月付6千元，給已經取得遊覽車客運營業執照的車行，再由車行申請遊覽車車牌，完成靠行程序。如此一來，旅行社也能任意調動司機，無需經過車行同意，還可以賺取車資，但一旦發生事故，責任歸屬問題，往往就成了互踢皮球的局面。==友力通運負責人 黃河清==靠行的車主1百多位現在人家不敢給我們工作跑（連移轉都不能移轉) 對啊（撤照)造成這些車主沒辦法生活友力通運主張車子真正擁有者是蝶戀花，發生事情卻要找他們負責很不公平。但交通部卻認為，友力需負起責任，因此撤銷執照。==公路總局運管中心副執祕 梁郭國==公路法的角度來看今天如果後續發生事情的話我們的對象 一定就是遊覽車公司有關這次賠償理賠的部分的話我們都是針對友力這家公司來去做對象處理不過，遊覽車商業同業公會卻認為，旅行社私下靠行就是不法，發生事故雙方必須依比例原則來負責。==遊覽車商業同業公會理事長 徐浩源==友力要負40%蝶戀花要負60%以上如果按比例原則那個(駕駛)指揮權 要負更大的責任徐浩源認為駕駛與車輛，應該由車行管控，政府應該杜絕車行，私下收取旅行社靠行費，建議加強查緝。公路總局回應，會列為每半年稽查的重點項目，來加強考核業者的管理責任。綜合報導