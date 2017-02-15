















台灣最早的王爺廟、台南普濟殿威靈王池府千歲。5年前開始配合春節和元宵節，在廟埕掛出上千盞手工彩繪花燈，吸引不少遊客，但平均每年虧損40、50萬元，原本預計今年過後停辦，在網友力挺下，廟方決定續辦。一顆一顆手繪的燈籠，掛在普濟殿廟埕上面，一眼望去非常的美麗；台南普濟殿創建至今已經有350年歷史，而從5年前開始配合春節元宵節，都會舉辦花燈節，也許多民眾來此賞燈，但近期卻傳出廟方入不敷出，因此今年過後預計停辦的消息，讓民眾非常錯愕。==附近民眾==因為很懷舊而且讓小朋友畫畫發揮畫一些圖案可以比賽應該要繼續辦可是好像經費問題因為政府都沒補助廟方表示，這些燈籠都是收集了來自國小、國中、大學生的參賽作品，並將具有創意的燈籠高掛街頭，相當特別，只不過1500顆燈籠連續掛了20天，電費是一筆龐大開銷，一年平均虧損40，50萬元，加上前4年都是全程免費，今年才新增燈籠製作年畫括印，收30元工本材料費，不過就遭到民眾反對，相當灰心。==普濟殿管理委員會委員 蔡景華==開銷很大 這些都要人工或請人等等不是說都準備好的工作==普濟文史研究協會理事 蔣文正==我們每天過年期間每天都來這邊顧攤子結果還是會有聲音所以就覺得好心酸只不過要停辦的消息一出，網路上馬上就收到不少民眾回響，讓他們相當感動，決定繼續辦下去，不過明年會再仔細檢討活動的呈現方式，讓更多人感受不一樣的年味。記者 溫正衡 台南報導