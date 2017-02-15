花燈節連年虧損 台南普濟殿擬停辦公視 (2017-02-15 00:00)
台灣最早的王爺廟、台南普濟殿威靈王池府千歲。5年前開始配合春節和元宵節，在廟埕掛出上千盞手工彩繪花燈，吸引不少遊客，但平均每年虧損40、50萬元，原本預計今年過後停辦，在網友力挺下，廟方決定續辦。
一顆一顆手繪的燈籠，掛在普濟殿廟埕上面，一眼望去非常的美麗；台南普濟殿創建至今已經有350年歷史，而從5年前開始配合春節元宵節，都會舉辦花燈節，也許多民眾來此賞燈，但近期卻傳出廟方入不敷出，因此今年過後預計停辦的消息，讓民眾非常錯愕。
==附近民眾==
因為很懷舊
而且讓小朋友畫畫發揮
畫一些圖案可以比賽
應該要繼續辦
可是好像經費問題
因為政府都沒補助
廟方表示，這些燈籠都是收集了來自國小、國中、大學生的參賽作品，並將具有創意的燈籠高掛街頭，相當特別，只不過1500顆燈籠連續掛了20天，電費是一筆龐大開銷，一年平均虧損40，50萬元，加上前4年都是全程免費，今年才新增燈籠製作年畫括印，收30元工本材料費，不過就遭到民眾反對，相當灰心。
==普濟殿管理委員會委員 蔡景華==
開銷很大 這些都要人工
或請人等等
不是說都準備好的工作
==普濟文史研究協會理事 蔣文正==
我們每天過年期間
每天都來這邊顧攤子
結果還是會有聲音
所以就覺得好心酸
只不過要停辦的消息一出，網路上馬上就收到不少民眾回響，讓他們相當感動，決定繼續辦下去，不過明年會再仔細檢討活動的呈現方式，讓更多人感受不一樣的年味。
記者 溫正衡 台南報導
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