川普的移民禁令引發軒然大波，也延燒到百老匯的戲劇舞台。原本一部演出檔期短、名為"忠誠"的百老匯音樂劇，描述珍珠港事件後，日裔美國人被抓去集中營的故事，在移民議題發燒之際，即將在本月19號，重登百老匯舞台。



百老匯音樂劇"忠誠"，描述二戰珍珠港事件後，美國前總統小羅斯福簽署行政命令，將當時美國境內高達12萬的日裔美國人，關往多處集中營的歷史故事。劇中特別請來，曾經被關往集中營，資深的美籍日裔喬治武井，以及曾演出"西貢小姐"音樂劇聞名的菲律賓女演員，莉亞莎隆加擔綱演出。今年已高齡79歲的喬治武井回想當年集中營的歲月，語重心長呼籲川普政府，不要再走回頭路，該劇製作人也希望透過這部作品，讓更多觀眾瞭解美國過去的這段歷史。



==日裔美籍演員 喬治武井==

我將永遠記得(那段歷史)，我也將永遠記得我們的誓言，絕對不會讓那樣的事情再發生在美國。



==音樂劇製作人 羅倫佐==

我確定有人會說這是川普效應，但不用多說，我很樂見許多人注意到因川普言詞所引發的嚴重情況，也希望川普的支持者能多學習我們過去的歷史。



1941年日本偷襲珍珠港，促使美國加入二戰戰局。但有一群日裔美國人隨即被美國政府當作敵人，未經調查審判就被送往集中營。許多人為此急欲加入美軍，以示對美國的忠誠，但另一派人對美國政府的做法感到憤怒，參與抗議而被捕入獄。"忠誠"2015年12月只演出3個月就下檔，但在移民禁令引發軒然大波之際，這部有關移民議題的音樂劇搭上川普效應的順風車，將在2月19號，也是小羅斯福總統簽署行政命令75周年的當天，重登百老匯舞台，也格外具有歷史意義。



記者 靳元慶 報導



