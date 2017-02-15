英國第一輛蒸汽火車龍捲風號，昨天在北約克夏郡正式恢復發車。而日本鐵路旅遊，近年吹起奢華風，這種尊榮體驗也成為鐵路公司、轉型吸引頂級顧客的新招。



JR西日本鐵路公司即將在今年六月推出豪華寢台列車瑞風，主要行駛本州南部，京阪神到下關之間。五條路線山陰山陽看透透，三天兩夜的旅程，有特別的展望車廂，還有餐廳跟酒吧專車，六節客房車廂，包括一整節車廂打造的豪華套房，要價合新台幣三十幾萬，還有15間單雙人房。移動式高級飯店的概念，一次最多只能載30名乘客，吸引很多民眾參加抽獎促銷活動嘗鮮。



其實首先推出奢華列車旅遊的，是JR九州鐵路公司，環繞九州七個縣景點設計的七星號列車。四天三夜的行程要價150萬日圓，折合台幣四十萬。如果口袋不夠深，民營鐵路公司也推出親民的選擇。像是近畿日本鐵路公司，從大阪開往奈良吉野的青色交響曲觀光列車，第二節車廂可以交流休憩的酒吧是亮點，特快車加特別車廂的費用合新台幣五百有找。西武鐵路公司則推出從東京都心的池袋，往返西鐵秩父站之間的美食餐廳列車。



==經濟學家 早野陽子==

泡沫時代喜歡就買的消費型態

已逐漸轉變成體驗性的消費

旅行不僅是去哪裡而已

過程中體驗到的快樂

感覺更重要



鏡頭轉到英國，50年不見的蒸汽客運火車，龍捲風號在北約客夏復活了。14號吸引數百名鐵道迷，迎接它的回歸處女航。列車最高時速120公里，沿途風景出了名的優美，越過伊登山谷，跨過知名的24拱高架石橋。這三天象徵性的每天發四班車，預計三月底開始恢復正常定期營運。



記者 施慧中 報導



