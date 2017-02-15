三論點否認犯行 翁:被境管是台灣損失公視 (2017-02-15 00:00)
前中研院長翁啟惠被指控，利用女兒當人頭，收受浩鼎公司董事長張念慈3千張股票，涉嫌貪汙，針對翁啟惠遭限制出境的部份，今天首度開庭，翁啟惠提出三大論點，否認所有犯行，並且強調自己被境管，無法參加國際會議，等同是台灣的損失。
卸下中研院長職務的翁啟惠，因為捲入浩鼎弊案，成為貪汙被告，法院今天首度開庭，翁啟惠在律師團陪同下，有備而來，堅稱自己無罪，更批評檢方沒有證據，輕率起訴，讓他名譽受損。
==前中研院長 翁啟惠==
絕對沒有做任何不法的事情
也從來沒有這個念頭
我看了起訴書之後
感到非常震驚跟憤怒
翁啟惠是被指控，利用女兒當人頭，收受浩鼎3千張股票，做為技術轉移的對價報酬，不過，翁啟惠提出三大論點，辯稱中研院技術移轉，是由副院長做決策，絕非院長能左右，至於，檢方以一封電子郵件，認定翁啟惠和張念慈有以浩鼎股票做期約賄賂，但信的實質內容，根本沒有討論浩鼎股票，另外，被檢方質疑收賄的三千張浩鼎股票，翁啟惠則說，是自己花錢認購，一一列出理由，翁啟惠要證明自己沒有罪，向法官爭取解除限制出境。
==前中研院長 翁啟惠==
捍衛自己的清白 都來不及了
怎麼會逃亡了
假如我有這種念頭的話
因為我在全世界的學術界都知道我
這等於是自殺的一種行為
在全世界幾乎沒有辦法容身
翁啟惠強調，自己遭到境管，無法參加國際會議，將是台灣的損失，不過檢方認為，翁啟惠在美國有相當多資產，也有雙重國籍，逃亡可能性高，要求繼續限制他離開台灣，檢辯雙方針對翁啟惠的罪嫌認定，各有立場，就看法官如何裁決。
蔡慧玲 邱福財 台北報導
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