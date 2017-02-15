















前中研院長翁啟惠被指控，利用女兒當人頭，收受浩鼎公司董事長張念慈3千張股票，涉嫌貪汙，針對翁啟惠遭限制出境的部份，今天首度開庭，翁啟惠提出三大論點，否認所有犯行，並且強調自己被境管，無法參加國際會議，等同是台灣的損失。卸下中研院長職務的翁啟惠，因為捲入浩鼎弊案，成為貪汙被告，法院今天首度開庭，翁啟惠在律師團陪同下，有備而來，堅稱自己無罪，更批評檢方沒有證據，輕率起訴，讓他名譽受損。==前中研院長 翁啟惠==絕對沒有做任何不法的事情也從來沒有這個念頭我看了起訴書之後感到非常震驚跟憤怒翁啟惠是被指控，利用女兒當人頭，收受浩鼎3千張股票，做為技術轉移的對價報酬，不過，翁啟惠提出三大論點，辯稱中研院技術移轉，是由副院長做決策，絕非院長能左右，至於，檢方以一封電子郵件，認定翁啟惠和張念慈有以浩鼎股票做期約賄賂，但信的實質內容，根本沒有討論浩鼎股票，另外，被檢方質疑收賄的三千張浩鼎股票，翁啟惠則說，是自己花錢認購，一一列出理由，翁啟惠要證明自己沒有罪，向法官爭取解除限制出境。==前中研院長 翁啟惠==捍衛自己的清白 都來不及了怎麼會逃亡了假如我有這種念頭的話因為我在全世界的學術界都知道我這等於是自殺的一種行為在全世界幾乎沒有辦法容身翁啟惠強調，自己遭到境管，無法參加國際會議，將是台灣的損失，不過檢方認為，翁啟惠在美國有相當多資產，也有雙重國籍，逃亡可能性高，要求繼續限制他離開台灣，檢辯雙方針對翁啟惠的罪嫌認定，各有立場，就看法官如何裁決。蔡慧玲 邱福財 台北報導