還有一周，廣州恆大就將打響2017賽季的第一場比賽。對於恆大隊的23歲以下年輕球員來說，本賽季將因為足協規定獲得更多出場時間。對此，去年年初從西班牙留洋歸來的小將徐新在接受採訪時表示：這個政策對於年輕球員來說是很好的機會。

作為1994年的球員，徐新在恆大隊將得到更多的比賽機會，對此徐新也承認新政策對我們年輕球員有利：新賽季我們會有更多機會，是個很好的機會。當然，恆大隊內年輕隊員競爭、國內球員的訓練競爭都很激烈，老大哥能力都很強，做了很好的榜樣，所以作為年輕球員，每天也會盡全力訓練。

當被問及主教練有沒有特別鼓勵年輕？徐新說到：其實主教練每天訓練都會鼓勵我們，也沒有因為新政策出來就特殊對待說什麼特別的話，每天都會要求我們必須加油、全力以赴。

談及冬訓的狀態怎麼樣，徐新表示：現在距離冬訓差不多一個月時間，感覺我們全隊的狀態調整得不錯，打了很多場比賽。我在葡萄牙的時候膝蓋有些反應，現在已經恢復了，在日本聯賽中打得我們今年不錯，熱身賽5場贏了4場平了一場，感覺自己狀態還不錯。

就在2月15日，全華班印為球隊制定了這個長遠戰略發展目標，徐新表示：如果能實現這個目標，那證明國內球員能力更強了。對中國球員、國內足球都是不錯的事情。

有意思的是，當記者們問到如果沒有外援，僅僅全華班現在在中超能排第幾時。徐新說到：我們能力還是很強的。老大哥幾乎都是國腳，現在這些隊員，即使現在踢全華班場面肯定也不會很差。

（於靜）