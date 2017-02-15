日期:2月15日，在CBA聯賽第36輪一場涉及排名的關鍵比賽中，山東隊客場不敵四川，不僅將第7的位置拱手相讓，甚至連季後賽席位也已變得岌岌可危。原本已經摸到了季後賽大門的山東，這一夜可謂是五味陳雜。

比賽中，山東隊不可謂不努力，丁彥雨航依舊一次次的衝擊著對手內線，外援鄧特蒙的超遠距離三分不斷鑽入籃筐，回歸山東的四川舊將賈誠也一次次在關鍵時刻命中遠投。但今夜的山東內線卻徹底敗給了狀態神勇的哈達迪。末節，當大外援湯普森又一次因為防守哈達迪吃到犯規，犯滿離場時，恐怕比賽的勝負，在這一刻就已經決定了。

今晚賽前，山東距離季後賽，只差一場的距離。只要客場凈勝四川2分，無論另一邊北京隊能否取勝，山東都將提前鎖定一個季後賽席位。即便是輸球，考慮到另一邊北京很可能會輸給榜首上海，若真如此，那山東隊將依然領先北京兩個勝場，處在一個不錯的形勢中。

但是，在兩場涉及季後賽席位之爭的比賽可能出現的多組賽果中，唯獨山東隊最不願意看到的那一種結果，最終卻出現了。山東隊客場沒能擊敗四川，北京卻爆出大冷，戰勝了此前主場全勝的上海。本輪后，四川隊與山東隊戰績同為21勝15負，因為四川隊本賽季雙殺山東，因此力壓山東升至第7。而北京隊與他們的差距僅有一個勝場。下一輪，北京客場挑戰福建，四川主場迎戰天津，拿下比賽難度都不算太大，但山東卻要遠赴新疆挑戰強敵。如果下一輪結束后，山東戰績被北京追平，那麼北京就將憑藉小分優勢壓過山東，將山東隊擠到第9的位置上。

一邊天堂，一邊地獄。山東隊現在切實體會了這種感覺。本賽季，他們經歷了種種波折，賽季初的多人停賽，賽季中期的連續外援傷病，後半賽季陶漢林與賈誠的禁藥風波……這一次次挫折，他們都頑強的挺了過來，可眼看季後賽大門已在眼前時，這扇大門，卻逐漸在向他們關閉……不過，直到常規賽結束前的那一刻，沒有任何一支球隊會放棄哪怕一丁點的希望。就像今晚攻破上海不敗主場的北京一樣，站上懸崖邊的山東，能否也能完成這樣的奇迹呢？

（名人糖）