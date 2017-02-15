日期:2月15日，2016-17賽季CBA聯賽第36輪，四川男籃坐鎮主場迎戰山東男籃。哈達迪砍下33分17籃板9助攻，哈里斯貢獻20分，最終四川在主場以97-90力克山東，贏下這場關鍵比賽。

四川隊哈達迪33分17籃板9助攻，張春軍8分7籃板3助攻，孟達11分4籃板2助攻，劉煒16分5籃板2助攻，哈里斯20分6籃板。

山東隊湯普森24分14籃板，睢冉6分，丁彥雨航11分5籃板3助攻，鄧特蒙25分4籃板4助攻，賈誠8分，陶漢林20分7籃板。

自2013-14賽季四川隊重返CBA以來，兩隊共計交手過8次。山東隊以6勝2負的戰績佔據優勢，其中在四川隊主場4戰全勝。本賽季首回合交手，山東主場94-96惜敗四川。

比賽開始，山東開局失誤較多，四川在哈達迪的帶領下打出一波8-0的小高潮領先對手。山東這邊急忙暫停，暫停回來球隊加強了對哈達迪的盯防，全隊在丁彥雨航的率領下回敬一波13-4的反擊高潮后將比分反超。此後兩隊開始陷入膠著，鄧特蒙三分線外浪投錯失不少反擊良機，首節結束兩隊戰至16平。

次節，四川失誤增多，山東這邊打出一波8-1的攻勢后將比分改寫至24-17。鄧特蒙這邊三分逐漸找回手感，山東不知不覺將分差拉開到10分。四川急忙改換策略，球隊依靠哈達迪在籃下的明顯優勢連續得分，一波13-4的攻勢后，四川逐漸將分差縮小到1分。山東命中率這邊持續走低，哈里斯暴扣得手后四川將比分反超，半場結束四川46-44領先山東2分。

下半場，四川打出一波8-5的攻勢后將差距拉開到5分。山東這邊奮起直追，兩隊一度戰至57平。此後雙方比分開始膠著，四川這邊依靠哈達迪和哈里斯再次拉開比分。山東雖然竭力反擊但是效果有些不佳，丁彥雨航被換下休息，所幸鄧特蒙節末命中壓哨三分縮小了分差，三節結束四川70-67領先山東。

末節，四川依靠哈達迪在籃下的殺傷，一度領先4分。山東這邊湯普森6次犯規被罰下，不過四川也沒能趁機拉開差距，雙方分差一度在5分左右徘徊。蔡晨的兩罰全中幫助四川將分差拉開到7分，劉煒隨後拋投命中，四川將分差拉開到9分。關鍵時刻鄧特蒙外線三分命中，山東回敬一波5-0后在比賽還剩2分43秒時再次將分差縮小到4分。可惜鄧特蒙浪費不少機會，再加上睢冉隨後扭傷腳踝被換下場，四川在比賽還剩35.2秒領先7分，最終四川以97-90戰勝山東，贏下這場關鍵比賽。

下一場比賽，四川主場對陣天津，而山東則繼續客場挑戰新疆。

雙方首發：

四川：哈達迪 張春軍 陳曉東 劉煒 孟達

山東：湯普森 張輝 丁彥雨航 睢冉 吳軻

（小魚）