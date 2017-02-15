日期:2月15日消息，16-17賽季CBA聯賽第三十六輪比賽繼續開戰，北控男籃坐鎮主場迎戰遼寧男籃，依靠著蘭多夫的精彩發揮和全隊四人人得分上雙的出色表現，遼寧隊最終客場以119-104戰勝北控隊，取得了兩連勝。

遼寧隊蘭多夫砍下全場最高的36分18籃板、郭艾倫22分8籃板、哈德森19分、韓德君18分11籃板；北控隊麥克克魯姆得到全隊最高的42分8籃板、巴蒂斯塔19分5籃板、賀希寧12分。

首節剛開始，韓德君補籃得分首開紀錄，麥克克魯姆連續砍分幫助北控暫時領先，隨後遼寧接連出現失誤，北控將比分拉開至11-4，遼寧叫停；暫停回來遼寧打出精彩反擊將比分反超，最後階段兩隊你來我往相互交替領先，楊鳴接連突破上籃得分，隨著劉志軒的兩分打進遼寧以25-22領先北控結束第一節。

次節比賽，蘭多夫籃下強攻得手，北控接連出現低級失誤，遼寧抓住機會將比分拉開至31-22，隨後北控依靠麥克克魯姆和巴蒂斯塔苦苦追趕比分，隨後哈德森三分飆進，蘭多夫和韓德君在籃下有著強硬表現，郭艾倫搶斷全場一條龍上籃得分，而此時北控進攻遇到了麻煩，接連出現失誤，遼寧則依靠著快速反擊接連得分，半場戰罷，遼寧65-49領先北控。

易邊再戰，巴蒂斯塔連續得分，於梁接連命中三分，隨後哈德森和韓德君接連回應，郭艾倫搶斷得分，遼寧78-60領先，北控喊停；暫停回來兩隊出現多次失誤，命中率也不是太高，最後階段麥克克魯姆接連得分將比分追金至十分左右，遼寧則依靠蘭多夫穩定發揮保持住領先優勢，隨著蘭多夫的三分壓哨命中遼寧以94-79領先北控結束第三節。

最後一節，兩隊命中率剛開始都不是太高，郭艾倫連續籃下得分，韓德君也有著出色發揮，而北控依靠巴蒂斯塔和賀希寧的發揮苦苦追趕，但蘭多夫在籃下的穩定表現一直讓北控沒有太多的希望追上比分，最後階段郭艾倫籃下拋投打進，隨著時間的流逝比賽最終也進入了垃圾時間，雙方盡遣替補，遼寧最終客場以119-104戰勝北控隊。

北控男籃首發：麥克克魯姆、楊敬敏、宋康明、賀希寧、於梁

遼寧男籃首發：廉明、哈德森、郭艾倫、韓德君、劉志軒

（SlimShadyZ）