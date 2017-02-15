晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。內蒙古東北部、東北地區大部等地有小到中雪或雨夾雪天氣。受冷空氣影響，長江以北大部分地區將出現大風降溫天氣。

明日重點賽事：

03:45 拜仁慕尼黑 VS 阿森納 歐冠1/8決賽（視頻直播）

03:45 皇家馬德里 VS 那不勒斯 歐冠1/8決賽（視頻直播）

08:00 步行者 VS 騎士 NBA常規賽

09:00 熱火 VS 火箭 NBA常規賽

10:30 尼克斯 VS 雷霆 NBA常規賽

11:30 國王 VS 勇士 NBA常規賽

上港官方宣布卡瓦略加盟 最後一塊外援拼圖落定>>詳情

上海上港方面正式宣布了葡萄牙中衛里卡多-卡瓦略加盟球隊，至此，上港本賽季冬季轉會期的最後一塊外援拼圖落定。多哈冬訓就開始隨隊冬訓的卡瓦略，正在努力且更好的融進球隊。

熱身-四外援齊首發 魯能背靠背0-1負西乙B球隊>>詳情

山東魯能迎來兩天內的第二場比賽，也是海外拉練的第四場熱身賽，對手是西乙B球隊聖菲那多。四外援齊首發，最終魯能0-1不敵對手。之前魯能在西班牙的三場熱身賽中，1-2不敵水原三星、1-1戰平基輔迪納摩、2-0戰勝西乙B球隊桑露玖諾。

U22國足熱身0-2不敵浦項 主力陣容框架搭建完畢>>詳情

正在韓國濟州島集訓的中國U22國青隊，進行了赴韓后的第3場、也是最後一場熱身賽，對手是韓國勁旅浦項制鐵。經過90分鐘的激戰，U22國青隊上下半場各丟1球，最終以0比2失利。通過在韓國的3場熱身賽，主帥陳洋已經基本確定球隊的主力框架。

拉爾夫親口闢謠離開國安傳聞 來中國是正確決定>>詳情

有外媒曝出國安外援拉爾夫將回歸巴甲。面對這樣的轉會傳聞，拉爾夫在自己的個人instagram上做出了回應。拉爾夫表示他在在合同結束前不會離開北京國安，並且還表示希望能在國安效力更長的時間，幫助國安獲得榮譽。

郝海東:啟動速度不輸國腳 限制外援屬本末倒置>>詳情

現年46歲的郝海東在微博曝料，他即將參加中超貴州智誠隊的試訓，希望在新賽季復出，征戰今年的中超聯賽。下午，郝海東做客某直播平台，針對自己的「復出事件」做出了回應。郝海東在直播中說到，「我覺得我在三五十米爆發力，以及啟動能力都在，我就是絕對力量不行，估計都不如當年的7成，恢復能力也不行。我真想讓黎兵教練，讓我每場比賽來踢個三五十分鐘。我快50歲了，想踢職業足球怎麼了？我就算現在500歲，足協又沒有規定限制我。他們不就限制U23嘛。其實我怕這次我一復出，足協又馬上開會出台禁令，說新政規定，45歲以上球員不允許登場！是吧，哈哈？！估計怕我猝死唄！我現在的10至20米啟動速度，可以和現役國腳，跟這些小夥子比比，別說我吹牛！不服？咱就到場上跑一跑！」

曝上港曾報價丹尼-羅斯遭拒 或想尋孫祥替代者>>詳情

據英國媒體《太陽報》報導，上海上港之前為現任英格蘭國腳，熱刺主力左邊衛丹尼-羅斯開出了每年1450萬英鎊年薪的報價，但遭到了丹尼-羅斯本人的拒絕。

韋德再次爆出離隊內幕 稱萊利的行為讓他傷心>>詳情

去年7月，韋德表示自己離開熱火加盟公牛的決定與其他人無關，但在本周接受採訪的時候，韋德則表示萊利在休賽期沒有通過電話聯繫他是其選擇離開熱火的主要原因。「直到最後一刻，我也沒能盼來帕特·萊利的表態，這深深傷害了我，一切跡象表明，是時候離開了。」

聶衛平:炮轟郎平是記者使壞 不認可李娜一件事>>詳情

棋聖聶衛平在做客某綜藝訪談節目時，對曾被媒體熱炒的炮轟郎平「賣國」一事公開澄清。聶衛平說和郎平其實關係「非常好」，前些時間有人說自己炮轟郎平，其實是記者「太惡劣」。當時奧運會記者問聶衛平對郎平當美國隊教練的看法，面對記者「不懷好意」的提問，聶衛平「警惕地」回答道更喜歡郎平當中國隊教練。

曝俄超前鋒阿里接近加盟建業 為其開出300萬年薪>>詳情

俄羅斯媒體《footballtop》報導，效力於俄超克拉斯諾達爾的巴西前鋒阿里接近加盟河南建業。建業已為這位31歲的前鋒開出了當前年薪三倍的報價，而阿里本人也已經同意在這份年薪300萬歐元的合同上簽字。

多哈賽張帥挽救盤點兩盤過關 次輪將戰穆古魯扎>>詳情

2017年WTA卡達多哈頂級賽在今天繼續首輪爭奪。中國金花張帥在首盤化解發球勝盤局和兩個盤點，最終以7-6（3）/6-3戰勝了匈牙利猛女巴博斯，晉級第二輪將戰法網冠軍穆古魯扎。