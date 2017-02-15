藍北市黨代表聚會 洪吳郝爭取支持中央社 (2017-02-15 21:50)
宣布參選國民黨主席的國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義（前排左）及國民黨副主席郝龍斌（前排右），15日晚間先後出席國民黨台北市黨代表餐會，爭取黨代表支持。中央社記者王承中攝 106年2月15日
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