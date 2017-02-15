雲南母女染H7N9 搶救無效雙亡中央社 (2017-02-15 21:31)
（中央社台北15日電）中國大陸H7N9疫情蔓延之際，雲南省衛計委今天公布，雲南確診第2例境外移入H7N9流感病例，與首例患者為母女關係，有共同活禽接觸史，兩名患者均已死亡。
中新社報導，雲南省衛生和計劃生育委員會9日通報，省內一名3歲4個月大的女童隨父母到江西過年，有活禽接觸史，1月29日發病，2月1日在當地治療。
這名女童5日從江西上饒返回雲南，到昆明醫科大學第一附屬醫院就診，7日經搶救無效死亡。
女童母親身為密切接觸者，8日淩晨1時隔離治療。入院時檢測H7N9陰性，但入院後病情發展迅速，經反覆檢測，確認為H7N9流感病毒核酸陽性，也不治身亡。
行政院大陸委員會14日發布新聞稿，呼籲民眾前往中國大陸應避免接觸禽鳥與出入活禽市場，並注意自我健康照護，落實洗手等個人衛生措施。
陸委會提醒民眾，自中國大陸返國10天內，如有發燒等身體不適狀況，應戴上口罩主動就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060215
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