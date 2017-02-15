亞洲羽球混合團體賽 中華隊旗開得勝中央社 (2017-02-15 21:24)
（中央社記者李晉緯台北15日綜合報導）中華羽球代表隊今天在亞洲羽球混合團體錦標賽對香港之戰連拿4點確保勝利，最終4比1擊敗對手，在本次賽事旗開得勝。
亞洲羽球混合團體錦標賽（ROBOT Badminton AsiaMixed Team Championships 2017）14日起在越南的胡志明市進行6天賽事，本次賽事共13國參與，預賽分成4組，中華隊和中國大陸、香港同在A組，分組前兩名可晉級8強，8強後將為淘汰賽。
中華隊在這次賽事的首戰，是在今天對上有伍家朗、黃永棋與葉姵延等好手在陣的香港隊。
在兩隊交手的第1點男子雙打賽事中，李洋與李哲輝的組合，以21比14、21比10擊敗柯展聰與與鄧俊文的組合，為中華隊首開紀錄。
在第2點女子單打賽事中，江美慧以21比15、13比21、22比20擊敗張雁宜；而第3點男子單打賽事，周天成以21比14、21比19擊敗伍家朗，讓中華隊鎖定勝利。
第4點女子雙打賽事中，許雅晴與吳玓蓉的組合以23比21、18比21、21比15擊敗潘樂恩與謝影雪的組合。
第5點混合雙打賽事，王齊麟與李佳馨的組合以15比21、21比18、18比21不敵周凱華與李晉熙的組合。
最終中華隊就以4比1擊敗香港隊，在本次賽事的首戰拿下開門紅。1060215
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
太空靴．iki2 雪靴．男靴．ORIN 長靴．楔型靴．短筒靴．Kids 長靴．防水靴．靴夾．Alice 毛靴．靴．Alice Rose 雪靴．流蘇靴．烘靴袋．踝靴．牛仔靴．武靴葉．HELLO Kitty 雪靴．SM 雪靴．車靴．Seoul 長靴．女短靴．BESO 長靴．童靴．amai 短靴．G.Ms 長靴．INKA 長靴．Alice 長靴．ANN 雪靴．室內靴
MLB【NOWnews今日新聞】
32個號碼全包 土豪彩民大複式中大樂透1600萬【北京新浪網】
歐冠-天使+新援進球 巴黎半場2-0領先巴薩【北京新浪網】
後區再開連號！大樂透開3注1000萬落3省【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》