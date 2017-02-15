（中央社記者王承中台北15日電）宣布參選國民黨主席的國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義及國民黨副主席郝龍斌，今晚先後出席國民黨台北市黨代表餐會，分別爭取黨代表支持。



台北市黨代表聯誼會今天晚上在台電勵進餐廳舉行聚會，邀洪秀柱、吳敦義及郝龍斌到場。



洪秀柱約在晚上6時30分先抵達，受到黨代表與在場群眾的熱情歡迎，爭相拍照並高喊「柱姊，加油」。洪秀柱在致詞時表示，盼這次黨主席選舉要選得快快樂樂，不要吵來吵去，讓社會看到國民黨的正能量、也看到一場充滿陽光、朝氣、理想、熱情的選舉。



洪秀柱在會場逐桌握手，逗留約半小時離去。吳敦義則在稍晚抵達，向在座的黨代表表示，他過去擔任過台北市黨部主委，也是台北市黨工退休，對台北市有深厚的感情。



針對黨主席選舉，吳敦義說，現在有5人表態參選，或許將來有6位，一隻手都不夠數，但黨員一定要挑一個，選舉結束所有人或黨員都要支持新的黨主席。



他說，國民黨要以更好，贏過民進黨的好，不要以不怎麼壞，贏過民進黨的壞；一定要求好，爭取全民認同，重新執政。



就在吳敦義致詞完畢後，郝龍斌現身會場，主持人介紹郝龍斌到場後，吳敦義隨即向郝龍斌打招呼，並在郝龍斌的耳邊低語一下後坐下，與黨代表合照，聆聽郝龍斌致詞。



郝龍斌致詞時說，黨主席選舉就像選班長，選完班長，大家都還是好同學。他也公開承諾，若他當選黨主席，2018年一定要光復首都。



郝龍斌說，只要把台北市拿下，國民黨就穩了，2020年就有希望。而在郝龍斌致詞完後，吳郝兩人分別逐桌握手敬酒，爭取黨代表支持。1060215