朱鎮模認愛張儷 又一對中韓情侶中央社 (2017-02-15 21:18)
（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）中國媒體今天揭露韓星朱鎮模與中國演員張儷同遊日本札幌的照片和影片後，朱鎮模所屬經紀公司發表聲明證實戀情，指朱鎮模與張儷兩人透過在中國合作的電視劇相識進而相戀。
這是繼南韓演員宋承憲與中國大陸女星劉亦菲後，另一對中韓演藝圈戀情，朱鎮模本人也透過微博公開了與張儷合影，稱自己會好好照顧張儷。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，新浪娛樂今天公布了朱鎮模和張儷在2月時兩人同遊日本的照片與影片。
張儷也曾在微博上傳在札幌拍的雪景照片，並在貼文末尾附上情侶表情。
事實上，朱鎮模與張儷熱戀的消息一直不斷，去年7月兩人在合拍電視劇「親愛的，對不起」時，就有媒體報導指兩人疑似在交往，但當事人朱鎮模否認，稱雙方只是親密的同事關係。
朱鎮模以模特兒身份出道，後因主演「美女多煩惱」、「霜花店」等作品走紅，近年來在中國大陸發展。朱鎮模曾獲得韓國百想影帝稱號。
張儷2010年因演出「男人幫」中的「米琪」一角一炮而紅，並且演出「北京青年」、「美麗背後」等多部夯劇。
朱鎮模與張儷2015年在電視劇「親愛的，對不起」中飾演一對夫妻。1060215
關鍵字：
上一則：張孝全邊跳邊脫 鄭秀文不害羞好樂
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
紅米 vxtra 彩繪．玄米油．babynet 洗米器．台灣寶島米．紅米 電池．紅米 1S．迪士尼米奇 手提．紅米皮套．米洛時尚 咖啡．小小米桶．紫米 燕麥片．秈米．紅米 note．嚕嚕米 玩偶．Olitalia 奧利塔玄米油．嚕嚕米．小米3．日本純米．DISNEY 米奇 手機殼．迪士尼 米奇米妮 不鏽鋼．米森 麵粉．紅米機．四季 好米．湖州紫米鮮肉粽．壽司米 5kg．小米本舖．迪士尼 不倒翁 米奇．小米機
- 台灣三洋SANLUX 全不鏽鋼12人份電鍋 EC-6121SUD ◈台灣製造◈
- i-Rocks K60M全背光鋁合金機械式電競鍵盤(德國Cherry青軸)+
- VERSACE 黑色金屬飾抓褶七分袖洋裝
- Optician Charlie 韓國亞洲專利自我時尚潮流 FP系列光學眼
- 【Matador】 Transit30 Duffle bag 防水行李袋
- 【COACH】馬車毛絨滾邊皮革長手拿包(黃/附禮盒)
- 【2R】十字紋防刮牛皮 繫帶鎖釦包 深咖啡
- 【東方翡翠寶石】招財貔貅搶珠A貨翡翠玉墜墜子/油青種/PF03
- 【比利時BergHOFF焙高福】ZENO多功能水果缽組
- COACH 馬車C LOGO織紋手提/斜背包(迷你/卡其)
單身情人節有閨密陪❤IU劉寅娜曬友情戒【NOWnews今日新聞】
南美洲之旅波折不斷 謝忻竟在停機坪睡2小時【NOWnews今日新聞】
與曾志偉很不熟 曾寶儀：寫信給他一封未回【NOWnews今日新聞】
宋承憲虐戀人妻20年 「不能越界」苦壓抑【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》