Facebook全新相機功能 限時與指定大增神秘感NOWnews今日新聞 (2017-02-15 19:00)
Facebook全新相機功能，包含互動濾鏡、限時動態、指定發送，今（15）日正式上線，首波國家包含台灣、義大利、匈牙利、阿根廷、瑞典、挪威、西班牙、馬來西亞，隨時就能創造有趣短片與照片，僅分享指定好友。
全新Facebook相機功能擁有許多濾鏡特效，包含面具、邊框、互動效果，尤其擴增實境AR互動效果，「飄雪」讓使用者就如同在下雪環境，風格特效則能將藝術風格濾鏡即時套用在影片。
Facebook藉由Instagram經驗觀察，分享24小時限時動態非常有趣，因此全新相機功能納入相同功能，點擊左側限時動態列「你的限時動態」，就能開始分享，不論照片或影片，24小時就會消失，朋友每天關注才能看到。
不僅於此，「限時動態悄悄傳」功能，可以讓照片或影片私下傳給指定對象，最多只能觀看兩次，一旦超過24小時，資訊就會自動刪除，並且對方無法下載檔案，無法備份多次觀看，給予訊息相當神秘感。
Facebook強調，10年前網路內容大多以文字呈現，而現在照片則是大眾最喜愛分享方式，不久影片將成為大多數人主流，並且不僅希望用戶能與一大群親友分享生活新鮮事，也能夠與少數選定，甚至單獨一位親友分享。
Facebook已於愛爾蘭測試相關功能一段時間，希望在台灣等搶先使用國家中，瞭解用戶使用心得與回饋，最終能擴散至讓全球Facebook使用者。
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