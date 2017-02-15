▲王家梁（又）和周曉涵紛紛否認緋聞。（圖／翻攝自王家梁臉書，2017.02.15）

王家梁和周曉涵被周刊爆料去年跨年夜一起看流星雨、新戀情萌芽中，爆料者更指出小倆口陪伴同行友人掛急診，就在她忙著安慰友人的同時把包包交給王家梁保管，彼此互動既自然又熟悉；消息曝光後雙方除了異口同聲否認戀情，也分別在臉書表示「緋聞是什麼？能吃嗎？哥兒們就是哥兒們呀！」、「一覺起來，突然覺得『人生超幽默』！」

王家梁經紀人受訪時則強調「兩人是因為共同朋友才熟識，他已經單身快3年了。」另外，他參與演出的網路劇《推理筆記》今舉行開機儀式，戲裡他預計扮演熱血警探；同劇演員還有侯明昊、汪鐸、袁詠琳、孫其君、藍鈞天、黃泰安、丁巧唯、林家綺、林嘉微和林紹謙等人，女主角張子楓因班機延誤來不及參與團拜，該劇改編自早安夏天的同名輕小說，結合懸疑推理元素與青春校園題材。

▲王家梁（右）和周曉涵去年合作偶像劇《我和我的十七歲》。（圖／NOWnews資料照）

▲王家梁（左三）今參與新戲《推理筆記》開鏡儀式。（圖／寶麗來國際娛樂提供，2017.02.15）