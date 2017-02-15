聯合國譴責朝鮮發射導彈 朝方:不接受也不承認北京新浪網 (2017-02-15 20:46)
原標題：朝鮮反對聯合國安理會涉朝聲明
新華社平壤2月15日電（記者郭一娜 陸睿）朝鮮外務省發言人15日表示，反對聯合國安理會此前通過的譴責朝鮮再次發射彈道導彈的聲明，強調朝鮮提高核戰鬥力是為應對美國及其追隨勢力的核戰爭威脅、維護國家主權和民族生存權、保障朝鮮半島和平與地區穩定的自衛措施。
朝中社15日援引外務省發言人的話報導說，朝鮮最高領導人金正恩發表新年賀詞時宣布了朝鮮發射洲際彈道導彈的準備工作已進入最後階段。此後，朝鮮也正式表明，將在最高領導人決定的任意時刻、「多次」進行強化核戰鬥力的措施。
報導說，朝鮮不接受聯合國安理會通過的涉朝核導活動的有關決議，今後也絕不承認。
聯合國安理會13日發表聲明，強烈譴責朝鮮再次發射彈道導彈，敦促朝鮮停止此類行動。
據朝中社報導，朝鮮12日成功發射一枚地對地中遠程戰略彈道導彈。
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