張孝全邊跳邊脫 鄭秀文不害羞好樂中央社 (2017-02-15 21:17)
（中央社記者王靖怡台北15日電）香港藝人鄭秀文與演員張孝全今晚出席電影「合約男女」首映，現場安排猛男邊跳舞邊脫衣，重現張孝全片中畫面，鄭秀文笑認看張孝全跳時不害羞，看得很開心。
「合約男女」遠赴法國實景拍攝，劇情講述鄭秀文（Sammi）飾演對愛情絕望的霸氣女總裁，決定借精生子，經嚴格篩選後挑中飾演快遞員的張孝全，聘任他當貼身助理兼司機，兩人簽下「精主合約」，17日全台上映。
首映會晚間在台北欣欣秀泰影城舉行，鄭秀文一現身，立刻引起粉絲尖叫，熱情呼喊「Sammi」；談起印象深刻的戲，鄭秀文表示，有場戲是她得知懷孕後，與張孝全在星空下的草地共舞，很浪漫；張孝全說，當下情感是自然流露。
片中張孝全在更衣室邊跳邊脫衣，最後只穿4角褲的戲，鄭秀文笑喊看到時不害羞，很開心，害羞的是張孝全；張孝全坦言真的會不好意思，拍攝時一直放不開，但尷尬久了也就不尷尬。
電影公司特地安排兩位戴著張孝全面具的猛男，現場重現這段舞蹈，猛男撕破長褲露出四角褲時，鄭秀文看到大笑，兩人也替猛男頭戴的安全帽簽名，將辦上網拍賣，所得捐給切膚之愛社會福利慈善事業基金會。
穿著西裝的張孝全熱到頻擦汗，鄭秀文笑說，「他也想脫」，全場立刻起鬨要張孝全脫掉，看到張孝全脫外套，鄭秀文直呼「好乖唷」。
鄭秀文與老公許志安結婚3年多，被問起生小孩話題，她坦言暫時還沒有，想法確實較以前開放，沒那麼抗拒，但還沒真的計畫。1060215
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