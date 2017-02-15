連恩尼遜大讚台灣美景 渴望再度來台Wow!NEWS新聞網 (2017-02-15 18:41)
「地表最強老爸」連恩尼遜Liam Neeson的最新作品【沈默】(Silence)即將於本週五（17日）於台上映，在今日公布的幕後花絮中（https://youtu.be/jhv8GbrTUbA），連恩尼遜聊到了他全片最難忘的拍攝場景-陽明山國家公園焿子坪，他說:『這個地方真的很美，但卻很嚇人，這場戲描述那些人被綁在木樁上刑求，不是被用裝滿滾燙水的勺子燒灼，就是被扔進滾燙熱泉裡，那不是真的刑求場景，但卻逼真的嚇人。』在接受媒體訪問時則對台灣懷念不已，他說:『台灣的風景與人都讓我懷念，希望有朝一日能再到台灣。』
電影【沈默】是一部充滿層次的電影，裡面有驚險的動作場景，也有很深刻的心靈歷程，連恩尼遜說:『這部片叫【沈默】，不論你有沒有宗教信仰，都會常常想「我們為什麼來到人世？意義何在？」，在堅持自己信念時充滿懷疑與恐懼，因此觀眾也可以看到電影中主角經歷這樣的過程，不管你有沒有宗教信仰都該來看這部馬丁史柯西斯藏了30年的圓夢之作。』
已多次和導演馬丁史柯西斯Martin Scorsese合作，連恩尼遜說:『不論在多艱困的拍攝場景，他都能讓你感覺自己被捧在手心上，當攝影機一開機時，你就是全場最重要的人，這種愛很可怕，因為你會想為了他把戲演好。』而對於另一位男主角安德魯加菲爾Andrew Garfield，他則說:『他是個很優秀的年輕演員，他對這個角色、這部片和馬丁的奉獻是非常了不起的。』
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