陶晶瑩犀利開講 好友蔡康永站台當嘉賓Wow!NEWS新聞網 (2017-02-15 14:04)
集犀利跟知性於一身的陶晶瑩加入衛視中文台，擔任綜藝節目《女人234》主持人，今天(15日)進棚首錄，她提到歷經半年的休息時間，前一晚非常緊張，一早就把錄影地點交給老公李李仁。今天節目錄影請來好友蔡康永擔任嘉賓，身為男性又深懂得女人心的蔡康永要來節目談男女之間說話的藝術，還虧說跟陶晶瑩對話就是聽她說就可以了！蔡康永也提到陶晶瑩當了媽媽後，在說話的方式開始改變了，尤其是在發表公共言論的部分會更加謹慎。
最近擔任導演的蔡康永被問到新作品，他說電影已經拍攝完畢，正在進行配樂，分享片場的拍攝趣事，蔡康永說，兩位女主角小S跟林志玲在現場可有不少比較，「比漂亮」「比演技」「比人脈」看誰的「好友」去探班。《女人234》主持人陶晶瑩提到節目會有情境短片出現，也歡迎蔡康永可以來過過戲癮，被問到小短劇還會邀請哪些藝人友情客串，陶晶瑩表示會努力做好節目，讓更多巨星都來參與演出，目前已經找了老公李李仁下海演出。
陸元琪首次復出登台，今天來節目擔任40的代表分享她經過十幾年淬鍊的感情觀，陶晶瑩說，兩個人是因為袁惟仁而認識，十幾年的友情，甚至初認識老公李李仁的時候，就帶去他們家；陸元琪笑說，姊妹很常一起玩牌，李李仁第一次來家裡拜訪時，就讓牌桌上的陶晶瑩輸錢，讓她樂得歡迎李李仁可以常來。而同時身為袁惟仁的好友，大家問陶晶瑩是否會成為夾心餅？陶晶瑩抱著陸元琪直言：「我的心一直在她身上」，陸元琪的辛苦跟好，這十幾年都是看在眼裡，心疼陸要獨自照顧孩子非常不容易，還拉著陸元琪合照說：「要傳給小胖看」。
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